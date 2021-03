Tragedia w Dziwnowie. Auto z rodziną w środku wpadło do wody. Nowe fakty

Tragedia wydarzyła się w niedzielne południe (28 lutego) w Dziwnowie w województwie zachodniopomorskim. Nie są jeszcze znane powody, dla których kierowca samochodu osobowego nagle zjechał z drogi i wpadł do Zalewu Kamieńskiego. Trasa, która tamtędy przebiega wymagała od kierowcy skręcenia, pojechał on jednak prosto, gdzie ulokowany jest wjazd do zalewu.

By wyciągnąć samochód konieczne było użycie ciężkiego sprzętu. Po godzinie 14:00 w niedzielę udało się odnaleźć pojazd. Leżał na dnie 10 metrów od brzegu na głębokości siedmiu metrów. – Zalew jest bardzo zamulony, nurkowie mieli duże problemy, żeby zlokalizować pojazd – powiedział Tomasz Kubiak ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Jak się okazało, w środku znajdowała się czteroosobowa rodzina (w tym dwoje dzieci) i pies.

Przesłuchano świadków, zabezpieczono monitoring

Z nowych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że śledczy przesłuchali naocznych świadków zdarzenia i zabezpieczyli monitoring nieopodal zalewu. Planowana jest także sekcja zwłok rodziny, która być może rzuci kolejne światło na tragiczne wydarzenia z niedzieli.

