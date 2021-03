Czym jest instrybutor? Wyjaśnią to memy po policyjnej interwencji w Rymaniu

Wyjaśnijmy to od razu, bo nie chcemy szerzyć dezinformacji. Słowo „instrybutor” nie istnieje, a przynajmniej nie istniało do niedzieli 28 lutego, kiedy to zostało spopularyzowane przez nagranie z interwencji policji w Rymaniu. Jego fenomen najprościej zrozumieć, oglądając wspomniany film. Ostrzegamy jednak, że zawiera on sporo niecenzuralnych słów, wykrzykiwanych przez spanikowanych ludzi.

Jeden ze świadków nakłaniał wówczas niezdecydowanych policjantów do strzelania (bądź też „szczelania”) w opony, by zatrzymać szalejącą w BMW kobietę. Drugi z kolei ostrzegał, że pociski wystrzelone z pistoletu mogą trafić w dystrybutor paliwa i w domyśle spowodować eksplozję. Przynajmniej tak nam się wydaje, że właśnie to miał na myśli, krzycząc coś o „instrybutorze”.

Instrybutor najczęstszym memem po Rymaniu

Internauci momentalnie podłapali zabawne przejęzyczenie i zasypali media społecznościowe memami, nawiązującymi do nowego słowa. Ten element zdominował obrazkowe komentarze do interwencji na stacji paliw w Rymaniu. Tylko nieliczne odnosiły się do nieporadności policjantów, oferty Orlenu czy wpisu posła Krzysztofa Śmiszka, który przypadkowo w zbliżonym okresie chwalił się kawą z konkurencyjnej stacji.

