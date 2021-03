Zadziwiająca teoria Beaty Kempy. „Kobieta musi mieć zgodę męża”

Eurodeputowana postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów za pośrednictwem wideoczatu zorganizowanego w mediach społecznościowych. Jedna z poruszonych kwestii dotyczyła aktywności kobiet w polityce. – Warto, abyśmy jako dziewczyny i kobiety się naprawdę angażowały. To jest do poukładania, ale warunek jeden, jeżeli jest mąż, który potrafi pomóc i zaakceptuje to. Bo musi być pełna akceptacja tej drugiej połówki – stwierdziła europosłanka. Po chwili dodała, że „jeżeli tej akceptacji nie ma i nie będzie, z czego nie czynię zarzutu, to trzeba się zastanowić”. – Bo jednak rodzina jest tutaj na pierwszym miejscu – oceniła Beata Kempa.

Kohut do Kempy: Pani Beato proszę podziękować mężowi

Po słowach europosłanki Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci zastanawiali się m.in. kto powinien wyrazić zgodę na polityczną aktywność kobiety, jeśli nie ma ona męża. Wypowiedź polityk skomentował również kolega z Parlamentu Europejskiego. Pani Beato proszę podziękować mężowi – bez niego i jego zgody mój ogląd świata politycznego byłby zdecydowanie mniej wielokulturowy – stwierdził eurodeputowany Wiosny Łukasz Kohut.

