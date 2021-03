Obsesja i kompleks niższości Tuska. Kuriozalny materiał „Wiadomości” TVP

„Znamy fascynację liderów PiS i Jarosława Kaczyńskiego modelem węgierskim” – powiedział na antenie TVN24 Donald Tusk. Te słowa wykorzystano w ostatnim wydaniu „Wiadomości”. „To kolejna wypowiedź Donalda Tuska, w którym głównym punktem odniesienia jest Jarosław Kaczyński. Takie obsesyjne ataki na prezesa PiS trwają od lat” – zaczął swój materiał Konrad Wąż. Po chwili widzowie mogli usłyszeć opinię politologa Artura Wróblewskiego z Uczelni Łazarskiego, który ocenił, że „tego typu wypowiedzi czy ataki mogą świadczyć o obsesji czy kompleksie niższości”. Następnie przypomniano słowa Janusza Palikota z 2010 roku o „zastrzeleniu Kaczyńskiego, wypatroszeniu i wystawieniu jego skóry na sprzedaż w Europie”. „Skutek? Rozbudzona nienawiść i seria ataków na polityków oraz biura poselskie działaczy PiS” – powiedział dziennikarz.

„Wiadomości” TVP o wyprzedaży majątku narodowego

W dalszej części materiału wspomniano, że „obecnie celem ataków ze strony polityków opozycji stał się Orlen oraz NBP”. „Wiadomości” przypomniały o sukcesach obu instytucji za czasów rządu PiS oraz ich braku za czasów rządu PO-PSL.

„Donald Tusk atakuje również zagranicznych sojuszników Polski mówiąc o orbanowskim modelu mediów na Węgrzech” – stwierdził Konrad Wąż. Przy okazji przypomniał o akcji służb w redakcji „Wprost”. „W tym samym czasie Polską targały afery m.in. vatowska czy Amber Gold. Nic dziwnego, że mimo podwyższenia wieku emerytalnego i obniżenia zasiłku pogrzebowego, dla polskich rodzin brakowało pieniędzy. Nie brakowało natomiast pomysłów na wyprzedaż majątku narodowego. Pod młotek poszły m.in. udziały w PGE, KGHM czy Pekao. Niewiele brakowało, a Polska straciłaby też LOT czy Lotos” – kontynuował autor materiału.

twitter

„Wiadomości” TVP: Tusk regularnie nagradzany przez Niemców

Widzowie telewizji publicznej dowiedzieli się również, że „to nie wpłynęło na karierę polityczną Donalda Tuska, regularnie nagradzanego przez Niemców”. „W 2014 roku dzięki niemieckiej nominacji został szefem Rady Europejskiej. Półtora roku później groził Polsce, która sprzeciwiła się propozycji relokacji uchodźców. Tusk jest obecnie szefem Europejskiej Partii Ludowej nadal wdzięcznym Niemcom i CDU” – powiedział dziennikarz.

Na koniec materiału przytoczono wypowiedzi Donalda Tuska w języku niemieckim z okazji wyboru nowego szefa niemieckiej partii CDU. „Władze Gdańska nie kryją fascynacji postawą Tuska. Nałożono właśnie karę na Solidarność. Miastem rządzi Aleksandra Dulkiewicz, nie kryjąca fascynacji Donaldem Tuskiem. A on swój stosunek do Polski i polskiej historii wyraził już w 1987 roku słowami »polskość to nienormalność«” – podsumowano.

Czytaj też:

Będzie rozłam w PO? „Wielu członków mówi o zamiarze odejścia z partii”