Operator spycharki utonął na budowie Via Baltica

Policja z komendy powiatowej w Ełku opisuje, że we wtorek 2 marca doszło do tragicznego wypadku na budowie w miejscowości Śniepie (woj. warmińsko-mazurskie). W tym miejscu trwa budowa Via Baltica, trasy z Warszawy do Tallinna, top odcinek łączący stolicę ze wschodnią częścią woj. warmińsko-mazurskiego. Trasa z Warszawy, przez Litwę, Łotwę i do Estonii liczy około 970 km.

Śmiertelny wypadek w Śniepie

Policję wezwano na miejsce budowy w Śniepie o godz. 8.30. Z pierwszych i wstępnych ustaleń wynika, że na terenie budowy drogi operator spycharki wjechał sprzętem na rozlewisko i całkowicie zatonął. Po wydobyciu mężczyzny z wody podjęto działania ratunkowe, próbowano go reanimować ale niestety nie udało się go uratować. Ciało 62-latka zostało zabezpieczone do sekcji, żeby ustalić dokładną przyczynę zgonu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ełku pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Dokładna przyczyna zgonu 62-latka ma być znana dopiero po sekcji zwłok.