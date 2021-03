Spór Budki z Zimochem. „Powinien mieć odrobinę honoru”

We wtorek 2 marca były dziennikarz i komentator sportowy Tomasz Zimoch podjął decyzję o opuszczeniu klubu KO. Informację, którą jako pierwszy przekazał „Newsweek”, potwierdził rzecznik formacji Jan Grabiec. Parlamentarzysta nie podał powodów swojej rezygnacji.

Budka: Zimoch powinien mieć odrobinę honoru

– Tomasz Zimoch już dawno był poza Koalicją Obywatelską. Myślałem, że bardziej rozumie sport, jako były komentator sportowy. Polityka jest grą drużynową. Jeśli ktoś nie potrafi grać w drużynie, to niestety sam stawia się poza nawias. Dla mnie ta sprawa jest zamknięta – mówił o odejściu polityka z klubu KO szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Zdaniem lidera PO „Tomasz Zimoch powinien mieć odrobinę honoru i nie krytykować tych, którzy dali mu mandat poselski”. – Dostał pierwsze miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej, ale mamy też nauczkę, że nie powinno się stawiać na celebrytów, ale jednak na ludzi, dla których wartości w polityce, praca i profesjonalizm są wyznacznikiem tego po co przyszli do polityki – podkreślił Borys Budka. – Tomasz Zimoch podjął suwerenną decyzję. Jak oceniają ją wyborcy? Wystarczy spojrzeć na jego profil na FB – podsumował lider Platformy Obywatelskiej.

Był kolega z klubu nie pozostał Budce dłużny. „Borysie, poczytaj wpisy na swoim profilu. Dobrej nocy” – odparł.

Budka: Mam dobre zdanie o Hołowni

Borys Budka mówił również w Polsat News o swoich relacjach z Szymonem Hołownią. – Trzymam kciuki za to, by opozycja miała jak najwyższe notowania. Już teraz wspólnie mamy ponad 60 proc. poparcia i trzeba szukać wspólnego mianownika. Kto w tym wyścigu będzie pierwszy, kto będzie drugi, trzeci, to nie ma znaczenia, jeżeli opozycja nie będzie potrafiła ze sobą współpracować – powiedział.

– Ciężko pracuję z moimi koleżankami i kolegami, by w tym opozycyjnym przedwyścigu czy przedbiegu zająć jak najlepszą pozycję. Ale wiem doskonale jako osoba doświadczona już w polityce, że współpraca jest konieczna w polskim systemie wyborczym i dlatego nie pokuszę się nigdy o słowa kratki wobec koleżanek i kolegów z opozycji. Uważam, że powinniśmy szukać tego, co łączy. Mam dobre zdanie o Szymonie Hołowni, pomimo tego, że gdzieś tam podbierał nam parlamentarzystów – dodał szef PO.

