Konferencja Michała Dworczyka i Piotra Müllera. Zmiany w programie szczepień

15:15 Koniec konferencji prasowej. 15:10 Michał Dworczyk dopytywany zaznaczył, że polski rząd nie planuje zakupu rosyjskich szczepionek. Jeśli chodzi o chiński produkt, to decyzje jeszcze nie zapadyły. 15:09 Tak prezentuje się kalendarz rejestracji na szczepienia:



twitter.com 15:05 Tutaj o zmianach zapowiedzianych przez Michała Dworczyka:



Spore zmiany w systemie szczepień. Dworczyk przekazał szczegóły 15:02 - Zakładamy, że jeżeli nie pojawią się nowe mutacje koronawirusa, aktualna fala może być niwelowana na przełomie marca i kwietnia. Jeśli tak się stanie, to rozważamy stopniowe łagodzenie obostrzeń - zaznaczył Muller. 15:01 Rzecznik rządu nie wykluczył przejścia na "tygodniowy system raportowania", czyli ogłaszania obostrzeń lub ich luzowania z tygodnia na tydzień, a nie jak było do tej pory, czyli co dwa tygodnie. 15:01 Piotr Muller przekazał, że w najbliższy weekend nie należy spodziewać się żadnych zmian obostrzeń. Podkreślił, że sytuacja jest dynamiczna, w związku z tym nie można powiedzieć "w jakim kierunku będą szły decyzje, jeśli chodzi o obostrzenia". 14:59 W kwietniu około 30 tys. osób ma otrzymać uprawnienia do prowadzenia szczepień - przekazał szef KPRM. Tym samym personel wykonujący szczepienia do tej pory będzie mógł skupić się na leczeniu pacjentów. 14:58 Jeden z dziennikarzy zapytał, czy pojawił się problem dotyczący braku kadry medycznej walczącej z koronawirusem. - Jest to bardzo poważne wyzwanie, z którym mierzymy się nie od dzisiaj - przekazał Dworczyk dodając, że wojewodowie mogą podejmować decyzje o przesuwaniu kadry w miejsca, gdzie jest ona bardziej potrzebna. 14:54 Teraz czas na pytania od dziennikarzy. 14:53 Piotr Müller streszcza teraz ostatnie działania rządu w zakresie walki ze skutkami koronawirusa. Rzecznik rządu mówi m.in. o tarczy antykryzysowej podkreślając, że ponad 15,5 tys. firm z branży gastronomicznej skorzystało już z pomocy. 14:50 Pacjenci wentylowani mechanicznie prawdopodobnie będą szczepieni we własnych domach, ponieważ zazwyczaj nie mają możliwości dojazdu na szczepienie - powiedziała podsekretarz stanu w resorcie zdrowia. 14:50 - Osoby dializowane nie będą musiały zapisywać się przez e-rejestrację. Będą szczepione w punktach dializ, gdzie zapiszą się na szczepienie - przekazała Goławska. Pacjenci z nowotworami będą z kolei szczepieni w punktach onkologicznych. 14:49 Anna Goławska z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia teraz, jak będą wyglądały zapisy na szczepienia dla pacjentów przewlekle chorych. Każdy z nich otrzyma e-skierowanie, ponieważ NFZ dysponuje listą chorych osób. 14:48 Zapisy dla pacjentów przewlekle chorych rozpoczną się 10 marca, a szczepienia ruszą pięć dni później - przypomina Dworczyk. 14:46 Szef KPRM przypomniał, że wciąż działają trzy kanały rejestracji: telefoniczna, e-rejestracja oraz zapisy za pomocą SMS-a. 14:46 twitter.com 14:44 Dworczyk przekazał, że 11 marca rozpocznie się rejestracja na szczepienia dla rocznika 1952 czyli osób, które w tym roku kończą 69 lat. 14:43 8 marca rozpoczną się szczepienia uzupełniające w grupie "zero", które potrwają do 21 marca. 10 marca z kolei rozpocznie się rejestracja grupy 1b, czyli pacjentów przewlekle chorych.



15 marca ruszą szczepienia wspomnianych pacjentów, a tydzień później ruszy szczepienie pacjentów w wieku 69 lat, później szczepione będą kolejne roczniki. 14:42 Do niedzieli 7 marca zakończone zostanie szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - zarówno z tych szkół podstawowych i średnich, jak i wykładowców. Na 14 marca przewidziano zakończenie szczepienia wszystkich nauczycieli. 14:40 - Od przyszłego tygodnia szczepionka AstraZeneca będzie podawana jako drugie szczepienie po 12 tygodniach od pierwszej dawki, jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer będą to 42 dni - zapowiedział szef KPRM. 14:40 Dworczyk zapowiedział wydłużenie czasu od podania pierwszej do podania drugiej szczepionki, co wynika z zaleceń producenta oraz wyników badań. 14:39 - Od początku realizowania naszego programu deklarowaliśmy, że do końca pierwszego kwartału pierwszą dawką zaszczepimy co najmniej 3 mln osób. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten cel zostanie zrealizowany - podkreślił Dworczyk. 14:38 Szef KPRM przypomina, że do dzisiaj wykonano ponad 3,6 mln szczepień. 14:38 Rozpoczyna się konferencja prasowa, głos zabiera Michał Dworczyk. 14:15 Konferencja prasowa powinna rozpocząć się za około 15 minut. 13:58 Zapowiedź konferencji pojawiła się już na koncie CIR:



twitter.com

Konferencję Michała Dworczyka i Piotra Müllera zaplanowano na czwartek 4 marca czyli dokładnie rok po pojawieniu się w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa. Tymczasem dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 250 nowych zakażeniach.

Koronawirus w Polsce. Gdzie potwierdzono najwięcej przypadków 4 marca?

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (2563), śląskiego (1620), pomorskiego (1337), wielkopolskiego (1251), dolnośląskiego (1174), kujawsko-pomorskie (1049), małopolskiego (953), podkarpackiego (941), warmińsko-mazurskiego (831), łódzkiego (793), lubuskiego (490), lubelskiego (477), zachodniopomorskiego (476), podlaskiego (438), świętokrzyskiego (381), opolskiego (266).

210 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób.

Czytaj też:

Będą opóźnienia w szczepieniach? Dostawa 62 tys. szczepionek AstraZeneca odwołana