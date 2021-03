W piątek możliwe nowe obostrzenia. Rząd rozważa ważną zmianę

– Jeżeli chodzi o najbliższy weekend, to zmian żadnych jeżeli chodzi o obostrzenia nie będzie. Natomiast jutro rano o godz. 10.00 spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Będziemy omawiać aktualną sytuację i być może już jutro zostaną podjęte decyzje w tym zakresie – powiedział Muller w trakcie konferencji prasowej. Dodał, że ponieważ sytuacja jest dynamiczna, nie może podać przewidywań, jakie kroki zostaną podjęte.

Zmiana w decydowaniu o obostrzeniach

Muller zapowiedział, że rząd rozważa przejście z obecnego dwutygodniowego systemu raportowania na tygodniowy, ze względu na zróżnicowanie sytuacji epidemicznej w województwach, „żeby w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza te obostrzenia niwelować, a tam gdzie to konieczne –wprowadzać te obostrzenia, ale oczywiście z pewnym wyprzedzeniem” .

Pytany o możliwość luzowania obostrzeń po świętach powiedział, że „jest jeszcze za wcześnie, by ogłaszać decyzje w tym zakresie” . Powołując się na modele matematyczne, które uwzględniają obecne dane epidemiczne stwierdził, że przy założeniu, że np. nie pojawią się nowe mutacje wirusa obecna fala pandemii „może być niwelowana na przełomie marca i kwietnia” .

– Takiej gwarancji nie mamy. Jeżeli by tak się stało, to rozważamy stopniowe zmienianie obostrzeń, zmniejszanie ich – powiedział. – Ale warunkuje to sytuacja, która będzie za kilkanaście, kilkadziesiąt dni– zastrzegł.

Jakie obostrzenia obowiązują?

1 lutego otwarte zostały sklepy w galeriach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. Otwarte są także galerie sztuki i muzea. Ponad tygodnie temu poluzowane zostały restrykcje wobec branży hotelarskiej, kulturalnej i sportowej. Otwarte zostały hotele, miejsca noclegowe, a także kina i teatry, filharmonie i opery przy zachowaniu 50% wolnych miejsc. Dopuszczalna jest aktywność na otwartej przestrzeni: na boiskach, kortach tenisowych, stokach, a także basenach. Od ub. soboty natomiast dodatkowe obostrzenia przywrócono w województwie warmińsko-mazurskim.

W tym i w najbliższym tygodniu nauka ma odbywać się w dotychczasowym trybie (dla klas I-III stacjonarnie, dla pozostałych roczników szkoły podstawowej, szkół zawodowych, średnich i wyższych – co do zasady zdalnie). Dotyczy to całego kraju, prócz woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie nauka ma odbywać się wyłącznie zdalnie.

