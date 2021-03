Morawiecki podsumował rok pandemii. „Przepraszam za niedociągnięcia”

Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku zastanawiał się nad tym, czego Polaków nauczył rok pandemii. „O współczesnym świecie, o kruchości rzeczy, które uważaliśmy za stałe i niezmienne, o wartościach, które się (nie) sprawdziły, o ludziach, na których możemy polegać – i najważniejsze – o nas samych? Jakże inna była Polska i świat jeszcze rok temu, a jak inne są teraz” – czytamy.

Mateusz Morawiecki podsumowuje rok pandemii i przeprasza

Przy okazji premier podziękował służbom medycznym, przedsiębiorcom, pracownikom administracji rządowej oraz wszystkim tym, którzy przez ostatnie 12 miesięcy walczyli z koronawirusem. „Chciałbym też powiedzieć »przepraszam« za błędy i niedociągnięcia, które popełniliśmy” – dodał mając na myśli przedstawicieli władzy.

Zdaniem szefa rządu pandemia COVID-19 dała światu „bolesną lekcję pokory" , zmuszając do rewizji hierarchii potrzeb oraz skłaniając do pytań o kluczowe wartości. „Dla kogo i po co walczymy? Ile jesteśmy jeszcze w stanie znieść?” – napisał.

Morawiecki przypomniał także, że według początkowych przewidywań, pandemia miała trwać „raptem kilka tygodni”. „Dlatego na koniec chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że cierpliwość jest często gorzka, ale wydaje słodkie owoce. Wiele już poświęciliśmy, ale aby ta ofiara miała sens, musimy jako społeczeństwo twardo iść naprzód i z optymizmem patrzeć w przyszłość” – podsumował.

