Akcja agentów CBA w siedzibie PZPN. Chodzi o tzw. aferę melioracyjną

W związku ze śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, funkcjonariusze CBA przeszukali 9 miejsc na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego. W czynnościach brało udział około 50 agentów CBA. Na celowniku służb znalazła się m.in. siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej. Szukano dokumentów, które miałyby poświadczać zawarcie umowy sponsorskiej PZPN z jednym z podmiotów gospodarczych. Przeszukania prowadzono także w siedzibach kilku firm m.in. u jednego z krakowskich deweloperów oraz jednej ze spółek na Śląsku.

Afera melioracyjna - o co chodzi?

Przeszukania związane są z jednym z wątków tzw. afery melioracyjnej dotyczącym nieprawidłowości finansowych w działalności Fundacji All Sports Promotion, działającej w imieniu AZS Koszalin S.A. 9 i 10 lipca 2019 r. na polecenie prokuratora zatrzymano w tej sprawie 7 osób, które usłyszały zarzuty tzw. prania pieniędzy. Ponadto sześciu zatrzymanych usłyszało wówczas zarzuty popełnienia oszustwa co do mienia znacznej wartości. Wśród zatrzymanych był prezes fundacji Łukasz B. oraz radca prawny i doradca podatkowy Michał D. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wówczas środki zapobiegawcze.

Łukasz B. to były sędzia piłkarski, syn wieloletniego wiceprezesa PZPN i prezesa Zachodniopomorskiego ZPN, posła na Sejm z ramienia Samoobrony w latach 2005-2007.

