Paradyż. Brutalne pobicie księdza. 47-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

W Paradyżu (woj. łódzkie) doszło do brutalnego pobicia miejscowego proboszcza – pisze o sprawie lokalny serwis opoczno.naszemiasto.pl. Jak ujawnia „Fakt”, napastnik to kościelny parafii, w której doszło do zdarzenia. 47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

Jak podaje lokalny serwis, do zdarzenia doszło 2 marca przed plebanią kościoła w Paradyżu-Wielkiej Woli (województwo łódzkie). Proboszcz, ks. prałat i kustosz Sanktuarium w Paradyżu został brutalnie pobity niedaleko kościelnej bramy. Duchowny z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Pytana o sprawę policja precyzuje, że o atak podejrzany jest 47-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Paradyż. „Fakt” dodaje, że 47-latek pracował w parafii jako kościelny. Pytani o ewentualne motywy kościelnego mieszkańcy Paradyża nabierają jednak wody w usta. 47-letni mężczyzna z zarzutem usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie Wiadomo jedynie, że w chwili zdarzenia podejrzany był pod wpływem alkoholu. Mężczyzna przyznał się do winy i usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Kodeks karny przewiduje za takie przestępstwo karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Czytaj też:

