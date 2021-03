Nie żyje dziennikarz TVP3 Gdańsk Piotr Świąc. Zginął w wypadku samochodowym

Do tragedii doszło w piątek 5 marca, podczas powrotu dziennikarza do domu. Jak czytamy w komunikacie TVP3 Gdańsk, prezenter zdążył jeszcze poprowadzić ostatnie, piątkowe wydanie Panoramy. W trakcie powrotu do domu, ok. godz. 22:20 w Borczu miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy. W wyniku zderzenia się dwóch samochodów, życie stracili kierowcy obu pojazdów. Jednym z nich był 54-letni Piotr Świąc.

Kim był Piotr Świąc?

Piotr Świąc to trójmiejski dziennikarz. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania oraz Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim. W TVP był m.in. prowadzącym Wiadomości, czy gospodarzem porannego pasma ogólnopolskiego w TVP Info.

Od lat dziennikarz związany był z TVP3 Gdańsk, gdzie prowadził takie programy, jak: Panorama, Forum Panoramy i Forum Gospodarcze. Prowadził też zajęcia ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego.

Na swoim koncie ma nagrody i wyróżnienia, m.in. Przeglądu i Konkursu Oddziałów Terenowych TVP, jest laureatem „Ostrego Pióra” przyznawanego przez BCC, a także odznaczenia „Zasłużony dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” – przypomina serwis trojmiasto.pl.

