Ministerstwo kupiło tysiące maseczek z Chin. Nie wiadomo, co się z nimi stało

Resort zdrowia i KGHM zakupiły rok temu maseczki ochronne, które miały sfałszowane certyfikaty. Towar trafił do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ale nie wiadomo co się dalej z nimi stało. –Jak o nie pytaliśmy, to zasłaniali się klauzulą poufności – zdradził jeden z posłów KO w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.