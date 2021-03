Nowe informacje ws. grupy „Bąbla”. Prokuratura stawia kolejne zarzuty

Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu kolejnych 4 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Grupa funkcjonowała w okresie od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Zajmowała się handlem narkotykami

„W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono środki odurzające i substancje psychotropowe, przedmioty służące do porcjowania, ważenia i pakowania narkotyków” – informuje prokuratura.

Dwóch podejrzanych ma trafić do aresztu, wobec dwóch prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie po 20 tysięcy złotych, zakaz kontaktowania się ze wskazanymi osobami, oraz zakaz opuszczania kraju.

Podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty usłyszał również adwokat

Zarzuty usłyszał również dotychczasowy adwokat Tomasza Sz., adw. Jacek S. Jest on oskarżany o utrudnianie postępowania karnego. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

„Prokurator zastosował wobec Jacka S. środki zapobiegawcze m.in. w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata i nakazu powstrzymania się od działalności związanej z udzielaniem porad prawnych” – czytamy.

Zarzuty usłyszało już 37 osób

Śledztwo obejmuje swoim zakresem działalność co najmniej 4 zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Z ustaleń postępowania wynika, że grupy te ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami.

Dotychczas, prokurator przedstawił zarzuty 37 osobom związanym z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez Tomasza Sz. ps. „Bąbel”. Wobec 15 z nich prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

