Bielecki natrętnie oferuje panele fotowoltaiczne? Himalaista wydał oświadczenie

Na stronach internetowych, na których można sprawdzić kto jest właścicielem numeru telefonu, z którego ktoś do nas dzwonił coraz częściej pojawia się nazwisko Adama Bieleckiego. Internauci skarżą się, że dzwoni do nich osoba, która przedstawia się jako Adam Bielecki i oferuje zakup paneli fotowoltaicznych czy możliwość obniżenia rachunków za prąd. „Natręt nagabuje ludzi nawet w niedzielę”; pan nie przyjmuje do wiadomości, że nie nie wyraziłam zgody na telemarketing; dzisiaj dzwonił z 10 razy i tak od kilku dni; blokowanie numeru nic nie daje, bo zaraz dzwoni z innego – to tylko niektóre komentarze.

Pytany o to skąd ma numer osoby, do której się dodzwonił osoba przedstawiająca się jako Adam Bielecki twierdzi, że został on wybrany losowo. Część internautów twierdzi, że tak naprawdę jest to automat, a nie prawdziwa osoba, ponieważ nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania.

Adam Bielecki zapewnia: Zbieżność imion i nazwisk jest przypadkowa

Do sprawy odniósł się himalaista Adam Bielecki. Facebookowy profil sportowca zaczęły bowiem zalewać skargi od osób zirytowanych agresywną formą marketingu. Wspinacz zapewnił, że nie ma ze sprawą nic wspólnego a zbieżność danych jest przypadkowa.

„W związku z docierającą do mnie informacją o telemarketerach instalacji fotowoltaicznych, którzy w swoich działaniach powołują się na imię i nazwisko Adama Bieleckiego uprzejmie informuję, że Adam Bielecki Team ani bezpośrednio, ani pośrednio nie prowadzi sprzedaży, ani nie uczestniczy w działaniach marketingowych dotyczących jakiejkolwiek działalności polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, a zbieżność imion i nazwisk jest przypadkowa” – napisał w oświadczeniu.

Problem faktycznie jest poważny, ponieważ po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła Adam Bielecki bardzo wysoko w podpowiedziach pojawia się zwrot Adam Bielecki fotowoltaika.

