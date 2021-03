Lider Góralskiego Veta: Głowa rodziny powinna mieć prawo do zabijania jej członków, łącznie z żoną

Lider „Góralskiego Veta” Sebastian Pitoń udzielił wywiadu telewizji NTV „O Stwórcy, wszechświecie, fizyce, etyce chrześcijańskiej i Chinach”. Był tam pytany o stosunek do aborcji. Materiał w całości został usunięty z serwisu YouTube, ale kontrowersyjne wypowiedzi szybko zostały udostępnione dalej.

W wywiadzie Pitoń mówi o „prawie do zabijania” dla głowy rodziny. Ale jak sam przyznaje, nie ma na myśli płodów, tylko narodzone dzieci, a nawet dorosłych członków rodziny.

– Uważam, że tego rodzaju rzeczy, jak prawo do zabijania, powinny być prawem przysługującym głowie rodziny. I głowa rodziny może to scedować na instytucje państwowe, ale sama musi mieć takie prawo – twierdzi mężczyzna. – Są być może sytuacje niezwykle dramatyczne, w których ojciec miałby prawo zabić jakieś swoje dziecko na przykład – dodał.

– Myślę, że jak będzie takie prawo, to będzie wykorzystywane raz na 500 lat albo raz na 200. W Polsce było takie prawo i chyba raz w I Rzeczypospolitej zostało zastosowane w jakimś tam... – wskazał.

Prowadzący rozmowę dopytywał, po co w takim razie stosować takie prawo i dlaczego to ojciec głowa miałby je mieć. – Głowa rodziny, tradycyjnie jest to ojciec – tłumaczył

„Mówię o każdym, łącznie z żoną”

Dalej Pitoń był pytany, czy mówi o ciąży.

– Mówię o każdym, łącznie z żoną i tak dalej. W Chinach w konfucjanizmie głowa rodziny miała prawo wydawać różnego rodzaju wyroki na członków swojej rodziny, łącznie z wyrokiem śmierci. Gdybyśmy wprowadzili takie prawo, to prawo państwowe dochodzi do rodziny i nie ingeruje w to, co jest w rodzinie. Po prostu – tłumaczył.

Pitoń był pytany, po co w ogóle dopuszczać możliwość zabicia dziecka przez ojca. – Wyobrażasz sobie sytuację, w której masz dziecko, które straszliwie cierpi i nie widzisz sytuacji, żeby mu pomóc i dochodzisz do wniosku, że może ulżysz jego cierpieniu, zabijając go? – pytał lider Góralskiego Veta. – Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację? – dodał.

Kim jest Sebastian Pitoń?

O Sebastianie Pitoniu stało się głośno za sprawą inicjatywy Góralskie Veto, w ramach której proponował przedsiębiorcom sprzeciw wobec koronawirusowych obostrzeń. I choć początkowo jego inicjatywa cieszyła się sporą popularnością, gdy prowadzący swoje biznesy usłyszeli, że „pandemii nie ma a koronawirus to lekka i przyjemna choroba”, odwrócili się od niego.

Nie był to pierwszy raz, gdy architekt z Kościeliska zszokował swoimi poglądami. Wcześniej proponował m.in. utworzenie Królestwa Podhalańskiego, czyli Krainy Wolnych Górali. Na swoim kanale Pitoń.tv w serwisie Youtube (ponad 29 tys. subskrypcji) przekonywał o istnieniu światowego spisku żydowskiego. Twierdzi również, że „Hitler i Stalin byli tak naprawdę amerykańskimi agentami”. W jego wypowiedziach można znaleźć wyraźne treści antyukraińskie.

