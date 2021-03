Tymoteusz Szydło zniknął z diecezjalnej listy księży? Nowe informacje

W lutym 2021 roku na stronie diecezji bielsko-żywieckiej Tymoteusz Szydło był wpisany na listę księży pełniących tam posługę – podaje Wirtualna Polska. Dziennikarze wspomnianego źródła skontaktowali się z władzami diecezji, aby zweryfikować, czy syn Beaty Szydło wykonuje obowiązki osoby duchownej. Sekretariat kurii bielsko-żywieckiej w odpowiedzi poinformował, że „informatyk już zaktualizował informacje na stronie”. Wkrótce dane księdza zniknęły ze strony internetowej diecezji.

Dziennikarze Wirtualnej Polski skontaktowali się z rzecznikiem diecezji, aby dowiedzieć się, jaki jest formalny status syna Beaty Szydło. – W naszej diecezji nie pełni posługi, nie jest u nas księdzem – przekazał rzecznik diecezji ks. Mateusz Kierczak. Adwokat Tymoteusza Szydło mec. Maciej Zaborowski poinformował, że nie będzie komentować sprawy.

„Kryzys wiary” ks. Tymoteusza Szydło. Oświadczenie adwokata

Ostatnie informacje o statusie syna Beaty Szydło pojawiły się w grudniu 2019 roku. „Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania” – napisał ks. Tymoteusz Szydło w oświadczeniu przesłanym Katolickiej Agencji Informacyjnej. Syn byłej premier zwrócił się wówczas do papieża o przeniesienie go do stanu świeckiego.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2019 roku w mediach pojawiła się informacja, że ks. Tymoteusz Szydło poprosił o bezterminowy urlop, który został mu udzielony. W związku ze spekulacjami na temat przyczyn urlopu, reprezentująca kapłana kancelaria prawna Kopeć&Zaborowski wydała w październiku specjalne oświadczenie.

„Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusz Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane” – podano w oświadczeniu podpisanym przez mec. Macieja Zaborowskiego.

Czytaj też:

Prawie 190 wniosków do sądu po proteście w Warszawie. Wśród zatrzymanych „Babcia Kasia”