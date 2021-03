Trybunał Konstytucyjny przekłada rozprawę ws. kadencji RPO. Po raz ósmy

„Uwzględniając wniosek RPO, a tym samym umożliwiając RPO merytoryczne ustosunkowanie się do pisma procesowego wnioskodawców, TK odwołał termin rozprawy wyznaczony na 10 marca i wyznaczył nowy termin na 25 marca na godz. 13” – poinformowało dzień przed planowaną rozprawą biuro Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym przychylono się do wniosku RPO, który zabiegał o odsunięcie w czasie rozprawy, by mógł przedstawić odpowiedź na pismo wnioskodawców. Dotyczyło ono nowego wzorcu kontroli zaskarżonego mechanizmu.

To ósmy raz, kiedy rozprawa jest przekładana. Poprzednie miały się odbyć: 20 października, 19 listopada, 2 grudnia, 12 stycznia, 19 stycznia, 11 lutego, 24 lutego i właśnie 10 marca.

Tymczasem nie rozpatrzono jeszcze wniosku RPO Adama Bodnara z 3 marca o wyłączenie prezes Julii Przyłębskiej ze składu TK mającego orzekać w tej sprawie.

Kiedy będzie nowy RPO?

Przypomnijmy, że nowego RPO wciąż nie wybrano, mimo że kadencja Adama Bodnara powinna się skończyć 9 września minionego roku. W Sejmie upadła wspierana przez opozycję kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która wycofała się z kolejnych prób jej forsowania. Senat utrącił z kolei propozycję PiS, by stanowisko RPO powierzyć Piotrowi Wawrzykowi.

Po wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu wicemarszałek Piotr Zgorzelski poinformował, że nowy termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczono na 19 marca. Równocześnie wprowadzono zmianę w harmonogramie prac Sejmu, wydłużając 27. posiedzenie o trzeci dzień – 30 marca.

Czytaj też:

Piotr Ikonowicz nowym RPO? Sprawdziliśmy w Sejmie, jakie ma szanse