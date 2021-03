Trzaskowski chce uhonorować Lityńskiego w wyjątkowy sposób. „Chcę, żeby miał w Warszawie swój symbol”

W środę 10 marca odbędą się uroczystości pogrzebowe Jana Lityńskiego. Rafał Trzaskowski postanowił uhonorować byłego opozycjonistę z czasów PRL w wyjątkowy sposób. Prezydent Warszawy zapowiedział, że wystąpi do Rady Miasta o nadanie stołecznemu Schronisku na Paluchu imienia Jana Lityńskiego. „To bohater »Solidarności«. Człowiek, który zawsze pomagał i wspierał słabszych, który zginął ratując swojego psa. Chcę, żeby miał w Warszawie swój symbol” – podkreślił polityk Platformy Obywatelskiej.

Tragiczna śmierć Jana Lityńskiego

Informacje o tragicznej śmierci Jana Lityńskiego napłynęły w niedzielę 21 lutego. Były poseł i działacz opozycyjny z okresu PRL wpadł do Narwi, kiedy próbował ratować swojego psa na zamarzniętej rzece.

Te doniesienia potwierdziła jego żona. „Drodzy, Janek nie wypłynął z przerębli ratując psa. W przerębli znaleźliśmy się razem, bo pobiegłam go ratować. My żyjemy. Janka szuka straż, helikoptery” – poinformowała Elżbieta Bogucka. W dalszej części swojego wpisu na Facebooku żona byłego opozycjonisty podkreśliła, że „Jan Lityński był w znakomitej formie, acz nie na tyle by się stamtąd wydostać”. „Wczoraj straciłam swoje życie, Serce, wszystko” – wyznała.

Ciało Jana Lityńskiego zostało odnalezione w sobotę 27 lutego.

