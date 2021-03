LGBT, LGBTQ, LGBTI, LGBTQI, LGBT+. Co oznaczają te skróty?

Najczęściej używanym określeniem, a także najstarszym jest skrót LGBT. Jest to skrót, który powstał w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Oznacza on (z języka angielskiego): lesbian, gay, bisexual, transgender, czyli osoby które mają homoseksualną orientację (lesbijki, geje), a także osoby biseksualne (interesujące się zarówno swoją, jak i przeciwną płcią) i transpłciowe (nieidentyfikujące się z płcią, z jaką przyszły na świat).

Oprócz „podstawowego” skrótowca, o którym pisaliśmy wyżej, istnieją także jego liczne rozszerzone warianty. Co oznacza każdy z nich?

LGBTQ – w skrócie tym dochodzi kolejna litera (Q). Jej rozwinięcie to określenie queer – czyli osoba, która albo nie jest pewna swojej tożsamości seksualnej, albo w ogóle nie chce być określana poprzez swoją płeć czy orientację seksualną.

LGBTI – tu z kolei do „podstawy” dopisano literę „I”. Oznacza ona interpłciowość, czyli mówiąc w największym skrócie, osoby rodzące się z cechami, które nie wpisują się w skonkretyzowaną płeć.

LGBTIQ lub LGBT+ – to połączone wersje powyższych określeń, które obejmują szerszą grupę osób. LGBTIQ to wobec tego lesbijki, geje, osoby biseksualne, transseksualne, gueer i interpłciowe, natomiast LGBT+ to ta sama grupa, która dzięki dodaniu plusika pozwala odnaleźć się w tak szerokim gronie każdej osobie, która nie identyfikuje się np. z klasycznym pojmowaniem tożsamości płciowej.

