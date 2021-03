W nocy na termometrach nawet -16 stopni. To ostatnia tak mroźna noc tej zimy

Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. We wschodnich regionach kraju może pojawić się więcej chmur, a na południowym wschodzie może nawet poprószyć śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Ponieważ od zachodu do Polski zacznie wkraczać front, w nocy ze środy na czwartek temperatura zacznie spadać. W związku z tym czeka nas bardzo zimna noc. – W Karpatach na obszarach górskich temperatura minimalna spadnie do około -16 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju również będzie mroźnie. Na Suwalszczyźnie termometry wskażą około -11 stopni Celsjusza, a w centrum około -4 stopnie Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, od -1 do 0 stopni Celsjusza – poinformował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

IMGW wydało alerty- gdzie obowiązują?

W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla południowych powiatów województw podkarpackiego i małopolskiego. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dodał, że będzie to ostatnia tak chłodna noc tegorocznej zimy. – Kolejne noce będą już zdecydowanie cieplejsze, choć do końca zimy pozostało kilka dni i w niektórych miejscach kraju temperatura spadnie jeszcze poniżej zera. To jednak nie będą to aż tak drastyczne spadki, jak tej nocy – zapewnił.

Prognoza pogody na czwartek 11 marca

Synoptyk IMGW Anna Woźniak poinformowała, że w czwartek 11 marca w całym kraju spodziewane są opady deszczu. – Na wschodzie, północnym wschodzie początkowo będą to jeszcze opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i dopiero potem w deszcz. Będzie bardzo wietrznie. W większości miejsc wiatr w porywach osiągnie 70 km/h, a na wybrzeżu i obszarach podgórskich, gdzie wystąpi wiatr halny, nawet do 80-90 km/h. Na Bałtyku szykuje się sztorm – przekazała.

