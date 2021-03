Pies uratował innego czworonoga. „Psi detektyw z Karpacza”

O sprawie poinformowano na facebookowym profilu Wyszedł Z Domu – Relacje z Przestrzenią. Jego administrator przekazał, że 4 lutego w Karpaczu zaginął pies Gucio. „Jego poszukiwania nie przynosiły skutku, pies jakby zapadł się pod ziemię. I tak właśnie było w rzeczywistości” – dodano. Po ponad miesiącu zaginione zwierzę odnalazł Diego, którego od razu okrzyknięto „psim detektywem z Karpacza” .

Diego uratował Gucia. Ten był wycieńczony

Czworonóg podczas spaceru doprowadził swojego opiekuna do starego, nieczynnego szamba. Tam na głębokości około trzech metrów znajdował się wycieńczony Gucio. „Wpadł, bo załamała się pod nim zżarta przez rdzę blacha. Ciężko w to uwierzyć, ale przeżył (mimo, że to środek zimy) i już wraca do siebie, chociaż stracił około 35 proc. masy ciała (schudł z 36 do 22 kg)” – czytamy.

Autor wpisu po otrzymaniu informacji o zdarzeniu wybrał się w okolice Osiedla Skalnego, gdzie znaleziono Gucia. „Rzeczywiście, sporo można tu znaleźć nieczynnej już infrastruktury komunalnej/wodnej, która może stanowić zagrożenie dla życia” – napisał, co wywołało dyskusję wśród internautów. „Jakie kroki zostaną poczynione, aby sytuacja się nie powtórzyła? Kontakt z władzami miasta? z Lasami Państwowymi?” – dopytywał jeden z nich.

Inna z komentujących przyznała, że podczas wizyty w Karpaczu natknęła się na dziurę w ziemi tuż przy szlaku, gdzie regularnie spacerowali przechodnie. „Znajduje się ona obok Kruczych Skał kawałek za miejscem »informacyjnym« dla turystów. Odpowiednie służby zostały poinformowane 25.12.20, a otwór został zabezpieczony, jak mi przekazano” – wyjaśniła.

