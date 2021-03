Rząd nie wyklucza dalszych obostrzeń. Dzisiaj konferencja prasowa

Piotr Müller pojawił się w Radiu Plus jeszcze przed opublikowaniem oficjalnych danych na temat nowych zakażeń w Polsce. Te udostępniono o godz. 10:30, a Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 045 przypadkach koronawirusa, co stanowi tegoroczny rekord. – Te dane są niepokojące, obawiam się, że przez najbliższe jeszcze dni będziemy obserwować niestety wzrost zakażeń i te dane nie będą pozytywne – stwierdził rzecznik rządu.

Nowe obostrzenia? Dzisiaj konferencja prasowa

Gość Radia Plus został zapytany o to, czy można spodziewać się wprowadzenia obostrzeń w województwie mazowieckim, gdzie w czwartek 11 marca potwierdzono aż 3756 zakażeń. – Te decyzje będą dzisiaj podejmowane, nie wykluczam takiego scenariusza, ponieważ oczywiście jeżeli ta dynamika zachorowań jest taka duża i jeżeli nastąpiłoby dzisiaj przyspieszenie, to być może takie decyzje będą konieczne do podjęcia – wskazywał Müller.

Wszystko wskazuje na to, że zapowiadana przez rzecznika rządu konferencja odbędzie się jeszcze w czwartek. Marcin Makowski z Wirtualnej Polski przekazał na Twitterze, że wystąpienie ministra zdrowia ma odbyć się około godz. 14. Jak zaznaczył, rząd rozważa wprowadzenie dalszej regionalizacji, czyli ogłoszenie obostrzeń w kolejnych województwach.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Wprost, rządzący na pewno zdecydują się na wprowadzenie lockdownu na Mazowszu. Nie ma jednak decyzji, od kiedy obostrzenia zaczną obowiązywać, chociaż rozważane są dwa scenariusze: restrykcje zostaną wprowadzone od 13 lub 15 marca. Prawdopodobnie należy się spodziewać wprowadzenia hybrydowego systemu nauczania, a przedszkola pozostaną otwarte. Niewykluczone, że lockdown zostanie wprowdzony również w woj. lubuskim.

Ponad 21 tys. nowych zakażeń, 375 zgonów – nowe dane o pandemii w Polsce