Rząd wprowadza nowe restrykcje. Zdecydowano o obostrzeniach dla województwa mazowieckiego

Przypomnijmy, że to kolejny etap regionalizacji obostrzeń. Wcześniej rząd wprowadził dodatkowe restrykcje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Teraz do tej listy dołączają: woj. mazowieckie i lubuskie. Nowe regulacje dla tych regionów wchodzą w życie od poniedziałku 15 marca. Rząd chce wysłać też do obu województw po 25 mln maseczek, czyli ok. 4 sztuki na mieszkańca. Minister zaapelował też, by już w tej chwili - nie czekając na nowe obostrzenia – stosować zasadę „zostań w domu”.

Jak tłumaczył na czwartkowej konferencji minister Adam Niedzielski, rozszerzenie restrykcji na kolejne województwa wynika z pogarszających się statystyk w kolejnych regionach. Najtrudniejsza sytuacja występuje obecnie w województwach: warmińsko-mazurskim (62,8 zachorowań na 100 tys. mieszkańców) pomorskim (48,7 zachorowań na 100 tys. mieszkańców), mazowieckim (47,4 zachorowań na 100 tys. mieszkańców) i lubuskim (42 zachorowania na 100 tys. mieszkańców.

Jakie obostrzenia czekają mieszkańców mazowieckiego i lubuskiego?



Regionalizacja obostrzeń oznacza, że we wspomnianych województwach działalność muszą zawiesić:

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające

kasyna

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności)

Nowe restrykcje to skutek coraz gorszych danych

Zmiany dotyczą także edukacji. Przywrócone na terenie większości województw nauczanie stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej nie obowiązuje w regionach z dodatkowymi obostrzeniami. Oprócz tego, w województwach tych obowiązują wszystkie pozostałe obostrzenia, z którymi spotyka się reszta kraju, jak np. zamknięte restauracje, czy ograniczenia w liczbie pasażerów transportu miejskiego.

Regionalizacja związana jest z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną. W czwartek 11 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 21 045 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 375 osób, z czego 99 z powodu COVID-19, a 276 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

