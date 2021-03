Biuro KE odpowiada na słowa Waszczykowskiego. Pisze o „atakach na tle homofobicznym”

– Jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, które jest bastionem zwolenników ŁKS, też może mu się stać krzywda – stwierdził Witold Waszczykowski w Radiu Zet odnosząc się do ataku na homoseksualistów, do którego doszło w połowie lutego w Warszawie. Przypomnijmy, mężczyźni spacerowali trzymając się za rękę, a jeden z nich został dźgnięty nożem przez przechodnia.

Biuro KE komentuje wypowiedź Waszczykowskiego

Słowa byłego ministra spraw zagranicznych skrytykował m.in. Marek Belka. Gorzkich słów nie szczędził również Robert Biedroń. „Pan Waszczykowski uważa, że pobicie za szalik przy kibolskich porachunkach, to to samo co nóż w plecy za trzymanie się za ręce. Osobiście uważam, że oba te czyny to przestępstwo. Nie wartościuje się łamania prawa” – stwierdził europoseł.

Do wypowiedzi Waszczykowskiego odniosło się również biuro Komisji Europejskiej w Polsce. „Unia Europejska jest miejscem dla każdego, bez względu na orientację seksualną. Ataki na tle homofobicznym nie mogą mieć w niej miejsca. Każde państwo w UE powinno czuwać nad ochroną osób, które mogą być narażone na dyskryminację” – czytamy w komentarzu na Twitterze.

Na te słowa odpowiedział sam zainteresowany stwierdzając, że w Polsce działa prawo antydyskryminacyjne, a za jego realizację odpowiada Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania. „Incydentów przeciwko rożnym środowiskom nie wyeliminuje się nigdzie. Ważna jest reakcja państwa i prawa. Polskie władze reagują właściwie” – przekonywał.

