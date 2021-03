NA ŻYWO: Konferencja Adama Niedzielskiego. Będzie lockdown w kolejnych województwach?

14:30 Tymczasem Europejska Agencja Leków dała zielone światło szczepionce firmy Johnson&Johnson. Jeśli zostanie on zatwierdzony, będzie to czwarty preparat przeciw koronawirusowi stosowany w UE 14:29 Niedzielski: Szpitali tymczasowych mamy 35, a 22 z nich są już aktywne. Łącznie to blisko 6 tysięcy łóżek. 14:27 Szef resortu zdrowia: Transport pacjentów do szpitali tymczasowych między województwami jest ostatecznością. Analizujemy sytuację lokalną w każdym województwie. Jeżeli sytuacja w skali kraju będzie pogarszać, będziemy brali pod uwagę takie rozwiązanie 14:23 Czy jest możliwość wprowadzania obostrzeń na poziomie powiatów a nie województw? - Chcemy wyważyć dwie perspektywy: ogólnokrajową i powiatową. Stąd obostrzenia na poziomie wojewódzkim. Wprowadzanie obostrzeń w powiatach mija się z celem. Na tą chwilę to zarządzanie powinno dotyczyć regionów na poziomie województw - komentuje Niedzielski 14:19 Adam Niedzielski nie wyklucza, że jeśli będą kolejne wzrosty zakażeń, jeszcze przed świętami możliwe są dodatkowe obostrzenia w całym kraju



- Jeżeli chodzi o system wprowadzania obostrzeń, wprowadzimy wewnętrzną dyskusję, czy skala zachorowań powinna już prowadzić do obostrzeń ogólnopolskich. Na razie podjęliśmy decyzję na podstawie logiki minimalnego ingerowania obostrzeniami. Zdecydowaliśmy się wprowadzić nowe obostrzenia w dwóch regionach. W perspektywie najbliższych tygodni może być taka sytuacja, że kolejne obostrzenia będą miały charakter ogólnopolski - mówi minister zdrowia 14:18 Minister zdrowia o sprawie zawieszenia dyrektora szpitala w Radomiu: Szpital tymczasowy powinien działać od miesiąca. Pierwsze propozycje podpisania umowy ze spółką na szpital tymczasowy miała miejsce w listopadzie, a została podpisana dopiero w styczniu. Druga rzecz jest taka, że w dobie kryzysu minister zdrowia musi mieć możliwość ingerencji w działania podmiotów, które nie realizują polityki zdrowotnej. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której szpital tymczasowy powstanie pod koniec kwietnia, bo trzecią falę mamy tu i teraz. Pracujemy nad rozwiązaniem, które da ministrowi zdrowia możliwości takiej ingerencji 14:17 I kolejne grafiki Kancelarii Premiera dotyczące nowych obostrzeń w 4 województwach:



twitter.com 14:14 - Apeluję o to, aby już w tej chwili, nie czekając na nowe obostrzenia, stosować zasadę „zostań w domu” – podkreśla Adam Niedzielski 14:13 Niedzielski: Do województwa mazowieckiego i lubuskiego zostanie skierowanych 25 mln maseczek



twitter.com 14:13 Oto aktualne zasady bezpieczeństwa:



twitter.com 14:12 Od poniedziałku 15 marca wprowadzony zostanie tryb hybrydowy nauczania w klasach I-III w województwach mazowieckim i lubuskim, w takim samym trybie będą się uczyć dzieci z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego 14:11 - Wzrost nie daje sygnałów spowolnienia. Powoduje to zagrożenie dla infrastruktury szpitalnej, dlatego przygotowaliśmy szpitale tymczasowe, które będą systematycznie otwierane - podkreśla minister zdrowia 14:10 W warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim działalność muszą zawiesić:



* baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)

* sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające

* kasyna

* hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

* galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie

* teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)

* kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)

* kluby fitness i siłownie

* obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności) 14:08 Rząd wprowadza lockdown w województwach mazowieckim oraz lubuskim. Nowe regulacje będą obowiązywać od poniedziałku 15 marca



Kolejne województwo z dodatkowymi restrykcjami. Chodzi o lubuskie 14:05 Dotychczasowe obostrzenia zostaną przedłużone w województwie warmińsko-mazurskim, od soboty 13 marca będą obowiązywać w województwie pomorskim



Warmińsko-mazurskie i pomorskie wciąż „zamrożone” 14:04 Najtrudniejsza sytuacja jest w:

warmińsko-mazurskim (62,8 zachorowań na 100 tys. mieszkańców)

pomorskim (48,7 zachorowań na 100 tys. mieszkańców), mazowieckim (47,4 zachorowań na 100 tys. mieszkańców) lubuskim (42 zachorowania na 100 tys. mieszkańców) 14:03 Niedzielski informuje o przyspieszającym obłożeniu łóżek w szpitalach - o ponad 2,5 tys. w tym tygodniu oraz dynamicznym wzroście skierowań na testy przez lekarzy POZ. W tym tygodniu do lekarzy zgłosiło się ponad 150 tys. osób - a więc o 1/3 więcej niż tydzień temu 14:02 - Materializuje się czarny scenariusz tempa rozwoju pandemii. W perspektywie tygodnia zanotowano przyrost zachorowań rzędu 30 proc. 21 tys. nowych przypadków to przyrost w perspektywie tygodnia o blisko 6 tys. przypadków - mówi Niedzielski 14:01 Średnia dzienna zakażeń z ostatnich 7 dni przekroczyła poziom 14 tys. - Mamy do czynienia z dynamicznym tempem rozwoju pandemii i jest to niestety trend trwały - mówi minister zdrowia 14:00 Zaczyna się konferencja Adama Niedzielskiego 13:40 Najbardziej prawdopodobny secenariusz zakłada wprowadzenie kolejnych obostrzeń. - – Będziemy o tym dyskutować, więc dzisiaj lub najpóźniej jutro takie decyzje będą podjęte – mówił na antenie Plus Radio rzecznik rządu Piotr Muller. 13:38 O godzinie 14 rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz rzecznika prasowego rządu Piotra Mullera. Jej tematem będą zasady bezpieczeństwa epidemicznego

