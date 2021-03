Resort Ziobry chce zakazać adopcji parom homoseksualnym. „Żeby nie było luki prawnej”

Na konferencji prasowej w czwartek 11 marca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił plan wprowadzenia takich zmian w prawie, które wykluczyłyby możliwość adoptowania dzieci przez osoby homoseksualne. – Nadrzędną wartością, którą chroni polska Konstytucja jest dobro dziecka. Realizujemy nasze zobowiązania wyborcze, dowodząc, że jesteśmy środowiskiem, które w sposób wiarygodny spełnia zapewnienia o ochronie dzieci – mówił szef Solidarnej Polski.

Wtórował mu wiceminister Michał Wójcik. – Przygotowaliśmy rozwiązania prewencyjne, żeby nie było w polskim systemie luki prawnej, ponieważ dziś nie ma przepisu, który mówi o tym, że nie wolno przysposobić dziecka, jeżeli osoba pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Przygotowujemy taką zmianę i taką zmianę wprowadzimy – zapowiadał.

„Wobec narastającej w Unii Europejskiej tendencji..”.

Ministerstwo wyjaśnia, że nowe przepisy „stały się niezbędne” wobec „narastającej w Unii Europejskiej tendencji do legalizacji nieistniejących w polskim porządku prawnym homoseksualnych związków partnerskich i przyznawania im coraz szerszych uprawnień, w tym do adopcji dzieci”. Powołuje się przy tym na zapisy polskiej konstytucji, mówiącej o rodzinie, jako związku mężczyzny i kobiety.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Resort Ziobry chce znowelizować Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wprowadzając „jednoznaczny zakaz adopcji dziecka przez mężczyznę lub kobietę, którzy pozostają we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci”. Twórcy zostawiają jedynie małą furtkę dla osób samotnych. „Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nie ma innego sposobu na zapewnienie środowiska rodzinnego, dziecko będzie mogło być adoptowane przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim” – czytamy na stronie ministerstwa.

Ośrodek adopcyjny ma dokładnie analizować sytuację osobistą kandydatów

Jak informuje nas Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie, do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone zostaną przepisy szczegółowo regulujące przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny będzie zobowiązany do dokładnego analizowania osobistej sytuacji kandydata do adoptowania dziecka.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Politycy Solidarnej Polski chcą też zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, które miałyby pomóc we wprowadzeniu nowych zasad. Ma pojawić się przepis, który wprowadzi dla osób ubiegających się o adopcję dziecka obligatoryjne przyrzeczenie, że mówią przed sądem prawdę i tylko prawdę. Warto przypomnieć w tym miejscu, że za złożenie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Czytaj też:

Gowin i Ziobro bez szans na samodzielne wejście do Sejmu. Najnowszy sondaż