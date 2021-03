AstraZeneca ogranicza dostawy szczepionki do Polski. Dworczyk podał szczegóły

– Dostaliśmy kolejną informację o zmniejszeniu dostawy szczepionek. AstraZeneca poinformowała, że do końca marca dotrze 550 tys. szczepionek mniej – przekazał Michał Dworczyk podczas konferencji prasowej zorganizowanej na PGE Narodowym. Jak dodał szef KPRM, obecnie trwają przygotowania do dużego przyspieszenia szczepień w drugim kwartale. – Mamy deklaracje producentów na ok. 15 mln szczepionek. Wierzymy, że zostaną zrealizowane – podkreślił.

Dworczyk odniósł się również do funkcjonowania szpitala tymczasowego na PGE Narodowym. – Pojawiła się informacja, że miało być 1200 łóżek w Szpitalu Narodowym, a ich nie ma. Informuję, że infrastruktura została przygotowana i jeśli będzie taka potrzeba, to te 1200 łóżek zostanie uruchomionych – przekazał.

AstraZeneca ogranicza dostawy. Problem dotyczy całej UE

Przypomnijmy, agencja Reutera podała, że z dokumentu udostępnionego urzędnikom Unii Europejskiej i datowanego na 10 marca wynika, iż firma AstraZeneca spodziewa się obecnie dostarczyć Unii 30,1 mln dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi do końca marca i kolejne 20 mln w kwietniu. To zaledwie jedna trzecia umownych zobowiązań i spadek o 25 proc. w stosunku do zapewnień, złożonych w zeszłym miesiącu.

Agencja przypomina, że 25 lutego szef AstraZeneki Pascal Soriot obiecał Parlamentowi Europejskiemu, że jego firma spróbuje dostarczyć do UE 40 milionów dawek do końca marca. Z dokumentu wynika jednak, że już 24 lutego koncern oszacował prognozę dostaw do UE na 34 mln dawek w okresie od stycznia do konca marca, czyli znacznie poniżej 90 mln dawek, wcześniej zakontraktowanych. Rzecznik AstraZeneca odmówił komentarza w tej sprawie.

