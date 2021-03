Ordo Iuris składa do prokuratury zawiadomienie w sprawie Rafalali

Co widać na nagraniu? Jak wynika z przekazu Ordo Iuris, Rafalala ma się obscenicznie zachowywać w stosunku do upośledzonego umysłowo młodego mężczyzny. „Wypowiedzi, modulacja głosu i gesty wykonywane przez Rafalalę mają charakter obsceniczny. Na nagraniu udokumentowane zostały czynności takie jak pocałunki, obejmowanie czy próba wręczenia pieniędzy pokrzywdzonemu” - czytamy.

Prawnicy Ordo Iuris przekonują, że Rafalala „wykorzystuje bezradność pokrzywdzonego i brak świadomości, że nie ma on do czynienia z kobietą”. Instytut zdecydował się złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 198 Kodeksu karnego, a także o konieczności dogłębnego zbadania sprawy pod kątem jeszcze innych przestępstw, takich jak oszustwo czy zgwałcenie. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ordo Iuris: Internauci wzywali do zgłoszenia sprawy

„Jak wynika z komentarzy pod załączonymi do materiału dowodowego filmami, wywołały one powszechne oburzenie oraz wezwania internautów do zgłoszenia tej sprawy do prokuratury. W szczególności wykorzystanie ufności ofiary, jej bezradności i słabości egzemplifikuje duży ładunek społecznej szkodliwości tego czynu. Instytut Ordo Iuris, kierując się interesem publicznym, na podstawie art. 304 kpk, złożył stosowne zawiadomienie mające na celu weryfikację czy doszło do popełnienia przestępstwa a przede wszystkim chciałby, po ustaleniu tożsamości pokrzywdzonego, udzielić mu niezbędnej pomocy prawnej” – tłumaczy w swoim komunikacie Ordo Iuris.

