Problem z wyborem nowego RPO. Patryra i Ikonowicz zostaną kandydatami opozycji?

Od kilku miesięcy trwa pat w kwestii wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich mimo tego, że kadencja Adama Bodnara powinna się skończyć 9 września minionego roku. Zgodnie z prawem RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Na razie żadna z kandydatur nie uzyskała akceptacji obu izb parlamentu.

Kilka dni temu media obiegła informacja, że zaproponować na to stanowisko Bartłomieja Wróblewskiego. To postać kontrowersyjna, bowiem cztery lata temu Wróblewski przygotowywał wniosek do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji.

Według RMF FM swoich kandydatów ma zgłosić także opozycja. Na razie nie podjęto decyzji, czy partie zgłoszą jednego, wspólnego kandydata, czy też pojawi się więcej propozycji.

Sławomir Patyra – kim jest?

Z informacji RMF FM wynika, że Koalicja Obywatelska może zaproponować na stanowisko RPO prof. Sławomira Patyrę, prodziekana wydziału prawa i administracji UMCS w Lublinie. Jest on prawnikiem i specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Zasiada w zespole doradców do spraw ochrony konstytucyjności prawa, powołanego przez marszałka Senatu i m.in. współautor opinii prawnych podważających prawidłowość powołania sędziów Sądu Najwyższego przez nową KRS. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Piotr Ikonowicz nowym RPO? – sylwetka

Z kolei Lewica nadal uważa, że najlepiej Adama Bodnara na stanowisku RPO zastąpiłby Piotr Ikonowicz – prawnik, były poseł i działacz społeczny. Przez wiele lat był związany z Solidarnością. Założył Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, w ramach której pomaga osobom bezdomnym oraz eksmitowanym. W 2021 roku Adam Bodnar odznaczył Ikonowicza i jego żonę Agatę Nosal- Ikonowicz odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka". Prywatnie jest bratem Magdy Gessler.

Termin zgłaszania kandydatur na RPO upływa w piątek 19 marca.

