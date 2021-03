Łężyce. Na składowisku odpadów znaleziono ciało noworodka

Do zdarzenia doszło we wsi Łężyce w powiecie wejherowskim w województwie pomorskim. W piątek 12 marca w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Ekodolina znaleziono ciało noworodka. Najprawdopodobniej jest to chłopiec, wcześniak.

Z nieoficjalnych ustaleń Radia Gdańsk wynika, że znajdujące się w czarnym worku zwłoki niemowlaka miała znaleźć jedna z pracownic na taśmie sortującej śmierci.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Wyjaśnieniem sprawy zajęła się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób zwłoki niemowlęcia znalazły się na wysypisku śmierci. – Potwierdzam, że prokurator został powiadomiony o ujawnieniu zwłok. Udał się na miejsce – przekazała rzecznik prasowa gdańskiej prokuratury Grażyna Wawryniuk.

Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa służby nie podają bardziej szczegółowych informacji.

