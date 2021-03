Macierewicz domaga się dekomunizacji grobów na Powązkach. Chce postawić mauzoleum żołnierzy wyklętych

Kilka dni temu w rozmowie z Polskim Radiem24 Antoni Macierewicz wspomniał o pomyśle dekomunizacji grobów na warszawskim cmentarzu Powązki Wojskowe. – Tam, gdzie są pochowane szczątki naszych bohaterów wydobytych z ziemi, gdzie miały być na zawsze nieznane, obok są pochowani ich mordercy, którzy działali w służbie okupanta, struktur mających zniszczyć Polskę – stwierdził.

Mauzoleum żołnierzy wyklętych w miejsce zdekomunizowanych grobów?

Polityk PiS dodał, że nie ma wątpliwości, że odpowiednie struktury państwa, zwłaszcza Ministerstwo Kultury, wojewoda mazowiecki, włączą się w rozwiązanie tej kwestii, ale zrobią to tylko wtedy, gdy będzie silna presja i potrzeba społeczna. – Chodzi o to, by Powązki Wojskowe stały się dobrem ogólnonarodowym, a nie własnością miasta, które w zależności od układu politycznego podejmuje takie lub inne decyzje, a dzisiaj ciągle utrudnia rozwiązanie tej kwestii – wyjaśnił. W miejscu zdekomunizowanych grobów Antoni Macierewicz chciałby postawić mauzoleum żołnierzy wyklętych.

Szef podkomisji smoleńskiej nie wspomniał, które dokładnie groby chciałby dekomunizować. To właśnie na Powązkach Wojskowych pochowani są m.in. gen. Wojciech Jaruzelski, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, gen. Karol Świerczewski, Zygmunt Berling czy Julian Marchlewski.

Trzaskowski odpowiada Macierewiczowi

Prezydent Warszawy nie kryje oburzenia pomysłem Antoniego Macierewicza. – Rząd polski opiekuje się grobami wojennymi, na których spoczywają żołnierze wszystkich armii. Nikomu nie przyszło do głowy tego kwestionować. Nawet zaborcy nie niszczyli cmentarzy i grobów zmarłych, którzy stawali przeciw nim – podkreślił w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jednocześnie Rafał Trzaskowski zaznaczył, że kontrowersyjne groby na cmentarzu wojskowym lata temu zostały zasłonięte drzewami. – Rozumiem, że PiS będzie chciało swoją politykę historyczną prowadzić również na cmentarzach. Sami sobie wystawiają świadectwo swoimi pomysłami – ocenił.

W odpowiedzi na sugestie Antoniego Macierewicza MON wydało komunikat, w którym podkreślono, że resort nie pracuje nad przejęciem zarządu nad Powązkami Wojskowymi.

