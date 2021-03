Solidarna Polska apeluje do PiS: Nie może być tak, że Polska będzie regularnie obrażana

Patryk Jaki mówił podczas konferencji prasowej, że przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja, w której cała Unia Europejska została uznana „strefą przyjazną LGBT” wpisuje się w realizowaną od lat strategię niszczenia wizerunku naszego państwa. – Poza tym nawołuje do tego, aby odbierać środki, które Polsce się należą, co wynika jeszcze ze starych zobowiązań – dodał. – Musimy bronić dobrego wizerunku naszego państwa. Polski parlament nie powinien być bierny i powinien odpowiedzieć. Nie może być tak, że Polska będzie regularnie bita, obrażana, a polscy parlamentarzyści będą się temu biernie przyglądali – tłumaczył Patryk Jaki.

Co zawiera projekt uchwały Solidarnej Polski?

W związku z tym, Solidarna Polska przygotowała projekt uchwały „wzywający do obrony praw człowieka i wartości, które zostały naruszone przyjęciem rezolucji PE”. „Kierując się konstytucyjnym nakazem poszanowania praw i godności człowieka...Sejm wyraża sprzeciw wobec działań mających na celu rozpowszechnianie fałszywej wizji tożsamości człowieka, małżeństwa i rodziny” – napisano w deklaracji.

Poseł Mariusz Gosek dodał, że jest przekonany, iż „złożony projektu uchwały zyska poparcie zarówno wśród Zjednoczonej Prawicy, ale będzie również inicjatywą ponad podziałami, bowiem stoi w obronie dobrego imienia Polski”. – Jako parlamentarzyści zobowiązani jesteśmy, aby stać na straży polskiego porządku prawnego, konstytucji i traktatów, których dziś nie przestrzegają unijni urzędnicy – wyjaśnił.

UE strefą przyjazną LGBT – co zakłada rezolucja?

Uwagę zwraca nietypowa forma rezolucji, która składa się jedynie z dwóch artykułów. Zabieg ten ma sprawić, że stanowisko PE będzie jeszcze silniejsze. W pierwszym punkcie ogłasza się UE „strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych”. W drugim następuje wezwanie do przekazania rezolucji krajom członkowskim i unijnym instytucjom.

Istotny jest także wstęp do rezolucji. Znajdziemy w nim apel do Komisji Europejskie, by używał wszelkich dostępnych jej środków dla zadbania przestrzeganie zakazu dyskryminacji. Wśród proponowanych opcji występują także te uderzające w finanse krajów członkowskich. Niestety, w treści dokumentu jest mowa o Polsce: o dyskryminacji, atakach na społeczność LGBTIQ, aresztowaniach, zakazywanych marszach i wreszcie mowie nienawiści ze strony władz oraz prorządowych mediów. W rezolucji znalazła się także wzmianka o konsekwencjach finansowych, jakie podjęły gminy, które przyjęły tzw. uchwały o „strefach wolnych od LGBT”.

