Karkonosze. Lawina w Białym Jarze, trwa akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło w niedzielę, a informacja o nim miała dotrzeć do ratowników około godziny 11. Na razie nieoficjalnie wiadomo, że kilka osób odniosło obrażenia. Ratownicy GOPR wciąż prowadzą akcję, pomagają im czescy koledzy. Na ten moment nie ma potwierdzonych ofiar śmiertelnych. Jak podaje w komunikacie Horská služba Krkonoše, ratownicy GOPR wiedzą o co najmniej dwóch zasypanych osobach. Na miejsce wysłane zostały helikoptery, a ratownikom pomagają specjalnie przeszkolone psy.

Feralny Biały Jar

Biały Jar w środkowej części Karkonoszy to miejsce, gdzie doszło do największej tragedii, jeśli chodzi o lawiny w Polsce. W 1968 roku pod śniegiem zginęło tam 19 osób, głównie Rosjan.

Przez Biały Jar przebiega żółty szlak z Karpacza do schroniska PTTK „Strzecha Akademicka” i czarny – z Karpacza na Śnieżkę. Ten prowadzi dolnym odcinkiem jaru.

