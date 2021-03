Ostrołęka. 16-latka została ciężko ranna. Prokuratura postawiła zarzuty proboszczowi

Do zdarzenia doszło 28 lutego w Dudach Puszczańskich, w gminie Łyse. 16-latka została potrącona przez samochód i w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Jak podają lokalne media, nastolatka nadal przebywa w szpitalu, a lekarze określają jej stan jako poważny. Według śledczych doznała ona obrażeń, które stworzyły realne zagrożenie dla jej życia.

Przez kilka dni po wypadku policja oraz prokuratura poszukiwały sprawcy, który uciekł z miejsca zdarzenia. Finalnie udało się go namierzyć. 11 marca w związku ze sprawą zatrzymany został ksiądz proboszcz, który pełni posługę w jednym z kościołów diecezji łomżyńskiej.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce postawiła duchownemu zarzuty. - Pierwszy to nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem ciężkich obrażeń ciała u małoletniej pieszej. W wyniku tego doszło do obrażeń ciała, które spowodowały u pokrzywdzonej chorobę realnie zagrażającą życiu. Drugi czyn to nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku drogowym - przekazała Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

Proboszcz przeprasza za „nieumyślne zdarzenie”

Dzień później lokalne media udostępniły oświadczenie przygotowane przez pełnomocnika kapłana. Wyrażam najwyższe ubolewanie w związku z zaistniałym nieszczęśliwym zdarzeniem, które miało charakter nieumyślny. Równocześnie chciałbym po raz kolejny przeprosić pokrzywdzoną, a także jej całą rodzinę – za wszelkie cierpienia, których doznają, a także wyrażam głęboki żal z powodu tragicznych skutków tegoż zdarzenia - napisał proboszcz zapewniając, że „dołoży wszelkich starań, aby naprawić wyrządzone krzywdy”.

Podejrzany częściowo przyznał się do stawianych mu zarzutów. Śledczy podjęli decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczgo w postaci aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

