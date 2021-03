Spór Jakiego z dziennikarką TVN24. „Dobrze by było, jeśli pani chce już atakować...”

W sobotę 13 marca Solidarna Polska zorganizowała konferencję prasową, w trakcie której poinformowano o złożeniu projektu uchwały w odpowiedzi na przyjętą przez Parlament Europejski rezolucję ustanawiającą całą UE „strefą przyjazną LGBT”. Po przedstawieniu propozycji dziennikarka TVN24 zapytała Patryka Jakiego o legalność wyboru Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (na początku marca TSUE uznał, że kolejne nowelizacje ustawy o KRS mogą naruszać prawo UE).

Izba Dyscyplinarna powołana niezgodnie z konstytucją?

– Czy uważa pan, że Izba Dyscyplinarna została powołana zgodnie z konstytucją, skoro sędziowie przeszli przez nową Krajową Radę Sądownictwa, niepowołaną zgodnie z konstytucją – zapytała reporterka. – A dlaczego pani uważa, że jest niepowołana zgodnie z konstytucją? – odparł europoseł.

twitter

– Myślę, że przepisy konstytucji mówią o tym wprost, że część sędziów w składzie KRS, że są powoływani pośród sędziów, a pozostali powoływani przez parlament. No nie ma tam zapisu takiego, że mają to być też politycy – odpowiedziała dziennikarka. – W konstytucji jest wprost zapis mówiący o tym, że częścią KRS są również politycy. Dlatego dobrze by było, jeśli pani chce już atakować i stawiać nawet nie pytania, tylko tezy, najpierw zapoznać się z polską ustawą zasadniczą – tłumaczył polityk Solidarnej Polski.

Czytaj też:

Ostra wymiana zdań między Wójcikiem i Kraśką. „Może jak przystało na laureata Telekamery da mi się pan wypowiedzieć?”