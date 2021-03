Sędzia TK Krystyna Pawłowicz obraża Polaków. „Kto ogląda TVN, to wiadomo bez badań, że...”

Krystyna Pawłowicz od pewnego czasu regularnie komentuje wrzucane przez użytkownika @Eric00001989 znaleziska z sieci. Tym razem przy okazji sędzia Trybunału Konstytucyjnego postanowiła obrazić sporą grupę Polaków. Była posłanka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się do krytycznej recenzji programu 36,6, której autor bądź autorka dzielił się wątpliwościami co do usłyszanych w nim informacji. Wpis zakończył się słowami „bo z tego programu wynika, że my tu wszyscy głupi jesteśmy” .

Kto ogląda TVN, to wiadomo bez badań, że jest głupi - skwitowała Krystyna Pawłowicz.

Dopytywana, jak skomentować widzów TVP, odparła jednym słowem: „Mądrzy” .

Krystyna Pawłowicz obraża dziennikarza

Wpis skomentował dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz, który wytknął Pawłowicz, że jest sędzią TK. W odpowiedzi była posłanka stwierdziła, że jako sędzia pozostaje też obywatelem i „zachowuje prawo oceny zjawisk” .

Nagonki, kłamstwa czy dezinformowanie to cecha tej politycznej stacji. Szczuciem na wybrane osoby wywołuje agresję wielu swych widzów. Kto temu szczuciu i kłamstwom TVN ulega, jest głupi. Pan też temu szczuciu ulega – odparła Pawłowicz, obrażając przy okazji Nizinkiewicza.

Dziennikarz zakończył na tym dyskusję.

