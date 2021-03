„Mam kłopot z takimi dziewczynami jak Rozenek”. Środa wymieniła więcej znanych nazwisk

„Mam kłopot z takimi dziewczynami jak Rozenek, które ożywiają i osadzają na bardziej nowoczesnych fundamentach patriarchat. Na przykład taka Kempa czy Szydło, to prawdziwe, pokorne (nawet wtedy, gdy wrzeszczą jak ta pierwsza) służbistki patriarchatu w starym stylu (»Facet jest moim Panem«): gotowe dać się za niego pokroić. Dla kariery, ale nie tylko” – napisała Magdalena Środa na Facebooku.

Środa o „nowoczesnych wersjach niewolnic patriarchatu”. Wymieniła m.in. Lewandowską

W dalszej części krótkiego wpisu Magdalena Środa wymieniła nazwiska kilku kobiet, które zaliczyła do „nowoczesnych wersji niewolnic patriarchatu”. Prof. UW interpretowała, w jaki sposób rozumie ich przekaz. „Rozenek, Kasia Tusk czy pani Lewandowska to bardzo nowoczesne wersje niewolnic patriarchatu, bo jaki przekaz mają? Myśl pozytywnie, bądź szczupła (chłopaki nie lubią ponurych i grubych kobiet); ćwicz, fajnie się ubieraj, sprzątaj dom, jednym słowem bądź piękna, bądź cool i bardzo użyteczna. Dostrój się do świata, który cię otacza, nie daj się mu wyprzedzić” – napisała.

„Wiem, że gdyby je zapytać, to mają bardzo progresywne poglądy, ale co z tego, gdy niestrudzenie rewitalizują świat, który tym poglądom nie da się urzeczywistnić” – zakończyła wpis Magdalena Środa.

facebookCzytaj też:

Sędzia TK Krystyna Pawłowicz obraża Polaków. „Kto ogląda TVN, to wiadomo bez badań, że...”