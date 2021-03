Bartłomiej Wróblewski chce być RPO. Kim jest kandydat PiS?

Chociaż kadencja Adama Bodnara powinna zakończyć się we wrześniu minionego roku, to wciąż nie poznaliśmy nazwiska nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatem partii rządzącej na to stanowisko będzie Bartłomiej Wróblewski, o którym stało się głośno głównie za sprawą wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.

– Jeśli zostanę Rzecznikiem Praw Obywatelskich będę się starał pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, przekonań politycznych czy zapatrywań światopoglądowych – przekonywał Bartłomiej Wróblewski podczas konferencji zorganizowanej w poniedziałek 15 marca. Kim jest poseł PiS, który będzie ubiegał się o stanowisko piastowane wcześniej przez Adama Bodnara? Bartłomiej Wróblewski kandydatem na RPO. Kim jest? Bartłomiej Wróblewski obronił doktorat na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończył studia prawa europejskiego w Bambergu i studia podyplomowe w Bonn. Staże naukowe odbył z kolei w Strasburgu i Berlinie. Publicznie deklaruje, że zna cztery języki obce. Na przełomie lat 80. i 90. przyszły kandydat na RPO należał do Związku Harcerstwa Polskiego, działał także w korporacjach akademickich. W 2013 roku dołączył do Prawa i Sprawiedliwości i już rok później z listy tego ugrupowania dostał się do sejmiku wielkopolskiego. Swoją przygodę z Sejmem rozpoczął w 2015 roku, kiedy to uzyskał mandat startując w wyborach parlamentarnych w okręgu poznańskim. Cztery lata później uzyskał reelekcję. Bartłomiej Wróblewski i wyrok Trybunału Konstytucyjnego O 46-letnim pośle stało się głośno za sprawą wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jaki przygotowywał cztery lata temu. Przypomnijmy, Wróblewski wnosił o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej do aborcji. Wątek ten wrócił za sprawą październikowego orzeczenia TK, zgodnie z którym przesłanka embriopatologiczna jest niezgodna z konstytucją. Wyrok TK wywołał duże oburzenie społeczne i doprowadził do licznych protestów. – Nie spodziewałem się, że będą takie protesty. Zależało nam na tym, żeby ta sprawa została zbadana przez Trybunał Konstytucyjny, a więc instytucję, która jest w pewnym oddaleniu od bieżących sporów politycznych – przyznał Wróblewski podczas styczniowej wypowiedzi na antenie TVN24.

