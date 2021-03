O. Tadeusz Rydzyk krytycznie o mediach: Podłożą głos komuś, sfilmują go, zmanipulują

Zamieszczone na YouTube nagranie to sympozjum „Oblicza przemian cywilizacyjnych” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, czyli uczelni założonej przez o. Tadeusza Rydzyka. W swoim wystąpieniu na temat mediów, redemptorysta podzielił się spostrzeżeniami w tym zakresie.

Tadeusz Rydzyk: Podłożą głos komuś, sfilmują go, zmanipulują

Zdaniem Rydzyka, „media różnie działają”. – Działają oczywiście tak, jacy są dziennikarze, ale i jacy są właściciele, jakie dyspozycje wydają. Widzimy, co się dzieje. Państwo to obserwujecie. Coś strasznego, jeżeli widzę, że można w tej chwili zrobić coś takiego, że podłożą głos komuś, sfilmują go, tak zmanipulują, że będzie się wydawało, że ten człowiek rzeczywiście to mówi. A to wszystko jest obróbka techniczna. Już nie tylko fake newsy, ale aż tak. I puścić w świat można – powiedział.

„Prawdą można zniszczyć”

Jak dodał, celem mediów powinno być dążenie do prawdy w miłości, by „człowieka nie zniszczyć, bo prawdą można zniszczyć”. – Prawda bez miłości może być terrorem, miłość bez prawdy może to jest naiwność. Więc wychowujemy się, musimy być wychowani, człowiek mediów, ale i odbiorca mediów, musi być wychowany do prawdy w miłości, do miłości w prawdzie – stwierdził.

Czytaj też:

