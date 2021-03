Przez ponad rok bił i gwałcił 14-latkę. 77-latek z okolic Puław usłyszał wyrok

Jak podają serwisy pulawy.naszemiasto.pl i lublin112.pl, dramatyczne wydarzenia rozgrywały się przez ponad rok – od lipca 2015 roku do listopada 2016 roku. W tym czasie oskarżony miał wielokrotnie zgwałcić 14-latkę, a także bić ją i podduszać. Mężczyzna groził jej również, że jeśli poinformuje policję o tym, co się dzieje zabije ją i jej matkę lub spali ich dom. Miał również grozić 14-latce, przykładając jej do gardła nóż.

Serwisy nie precyzują, kim skazany był dla 14-latki. Rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Akt oskarżenia trafił do sądu w 2019 roku. Teraz Sąd Okręgowy w Lublinie uznał, że 77-letni dziś mężczyzna z okolic Puław jest winny popełnionych czynów.

Wyrok dla 77-latka

Mężczyzna usłyszał wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności. Sąd miał wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące – niekaralność skazanego i częściowo ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania własnym postępowaniem, na co wskazali biegli. 77-latek ma również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów.

