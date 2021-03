Aktywistki zamalowały antyaborcyjne plakaty. Posłanka Klaudia Jachira gratuluje akcji

Chodzi o plakaty, które zapewne spotkała już większość z nas. To antyaborcyjne billboardy promujące m.in. hospicja perinatalne i donoszenie ciąż, z których urodzą się dzieci ze zdiagnozowanymi wadami. Plakaty przedstawiają dziecko w łonie matki, które ma kształt serca. Na billboardach pojawiła się także dziecięca stopa z dopiskiem „mam 11 tygodni”.

Niektóre plakaty zostały jednak zamalowane. Akcję taką przeprowadziła wrocławska grupa Nocne Marki, która dopisała różne zwroty do tych, jakie były na plakatach już wcześniej. Do billboardów ze słowami „mam 11 tygodni” dopisano: „jestem gejem/lesbijką, mam 11 tygodni”. Z kolei do serca z płodem dopisano „tak dla in-vitro” lub „jestem gejem, ufam, że mnie zaakceptujesz”.

Posłanka KO gratuluje akcji

„Gratuluję odważnym, m.in. wrocławskiej grupie Nocne Marki pomysłowej akcji przerabiania antyaborcyjnych billboardów. Dzięki odrobinie kreatywności te ponure, propagandowe gnioty nabierają zupełnie nowych znaczeń. Zamiast wykluczającej agitacji plakaty stają się nośnikami tolerancji, mówią o prawie do wyboru i zwracają uwagę na nasze prawdziwe problemy” – skomentowała na Facebooku posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira.

