„Kiedyś chemik, dzisiaj domorosły informatyk” – w taki sposób przedstawia się użytkownik Twittera, który funkcjonuje pod pseudonimem „Eric00001989”. Na koncie internauty pojawiło się zdjęcie, na którym widać plecy mężczyzny z wytatuowanym hasłem: „Bóg napisał krótki wstęp ludzi szanuj kur** tęp”. Do postu postanowiła odnieść się Krystyna Pawłowicz. „Coś jakby pan Sławek »Jastrząb«... To se porzeźbił i popaskudził” – napisała.

Pawłowicz ocenia tatuaż z wulgaryzmem. „Litości, czemu Pani komentuje takie rzeczy?”



Komentarz byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości zaskoczył jednego z internautów. „Pani profesor, litości, czemu Pani komentuje takie rzeczy? Przecież to odnoszenie się do jakiejś patologii” – zapytał użytkownik mediów społecznościowych. Krystyna Pawłowicz nie zostawiła tego pytania bez odpowiedzi. „Poza tym, niech się Pan uśmiechnie. Sami nauczyciele i mentorzy do pouczania... Nawet pożartować człowiekowi nie dadzą na żartobliwym profilu. A tu jest samo życie” – odpowiedziała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

