Prezydent Radomia zaskarży decyzję Niedzielskiego. „Pisodrwina z inteligencji radomian”

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 marca Adam Niedzielski mówił m.in. o powstawaniu szpitali tymczasowych. W tym kontekście stwierdził, że w Radomiu współpraca wojewody z dyrektorem szpitala nie układała się dobrze.

– Z perspektywy ministra zdrowia brak współpracy w otwieraniu szpitali tymczasowych jest nieakceptowalny. Według mojej wiedzy placówka tymczasowa w Radomiu powinna funkcjonować co najmniej od miesiąca – przekazał szef resortu zdrowia, ogłaszając przy tym decyzję o zawieszeniu dyrektora szpitala miejskiego, Marka Pacyny.

Prezydent Radomia interweniuje

W sprawie postanowił interweniować prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Samorządowiec zapowiedział złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Niedzielskiego. Zdaniem samorządowca Pacyna zasługuje na „możliwość obrony przed sądem i sprawiedliwą ocenę jego pracy” .

Witkowski nie szczędził gorzkich słów pod adresem władz krajowych. „Zawieszenie dyrektora na dwa dni przed oddaniem do użytku szpitala tymczasowego i stwierdzenie, że to dzięki tej zmianie prace przyspieszyły to jest »pisodrwina« z inteligencji radomian” – napisał na Facebooku.

Według prezydenta miasta zawieszenie Pacy jest próbą „przerzucenia na samorząd odpowiedzialności za nieudolność rządu w walce z pandemią i przejęcia przez państwo pełnej kontroli nad służbą zdrowia” . „Na to mojej zgody nie będzie!” – podsumował.

