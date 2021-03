Samuel Pereira ujawnił na wizji swoje hasło do laptopa. „Zaimponowało mi!”

Szef portalu TVP.info Samuel Pereira we wtorek 16 marca brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Brał udział w dyskusji na temat „sytuacji dziennikarzy, którym Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska wytoczyło procesy”.

W pewnym momencie Pereira, nie zdając sobie prawdopodobnie sprawy, że wszystko transmitują kamery, otworzył laptopa i zalogował się na swoje konto, wpisując bardzo proste hasło.

„Panu Samuelowi gratuluję hasła do komputera!”

Na wpadkę szefa portalu TVP.info zwrócił uwagę dziennikarz TVN24 Robert Zieliński. „Odtwarzam sobie sejmową komisję, która debatowała o procesach wobec dziennikarzy. Panu Samuelowi gratuluję hasła do komputera! Zaimponowało mi” – napisał na Twitterze.

Rzeczywiście, z tego co można zobaczyć na nagraniu, hasłem do laptopa Pereiry jest bardzo prosta kombinacja zaledwie paru znaków. Widać to w 10:55:55 poniższego nagrania.

Niebezpieczna wpadka, która zdarza się nawet najważniejszym osobom w państwie

Przypadkowe ujawnienie haseł to bardzo niebezpieczna praktyka, która niestety zdarza nawet najważniejszym osobom w państwie. Wystarczy przypomnieć, że w 2016 roku prezydent Andrzej Duda transmitował na żywo podpisanie w formie cyfrowej ustawy o 500+. Na transmisji dokładnie widać było, jak prezydent wpisuje hasło na swoim laptopie.

Z kolei w 2011 roku, stacja TVN24 zarejestrowała laptopa, z którego korzystał premier Donald Tusk, z przyklejoną do niego karteczką z loginem i hasłem do komputera.

