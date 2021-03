Były proboszcz Józef G. skazany za molestowanie ministranta

Józef G., były proboszcz jednej z parafii w Tarnobrzegu, został uznany przez tamtejszy sąd rejonowy za winnego molestowania 12-letniego wówczas ministranta (dochodziło do niego w latach 2005-2006). Duchowny miał ponadto nakłaniać ofiarę do składania fałszywych zeznań. Ksiądz został skazany na trzy lata więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa byłego proboszcza Józefa G.

Były proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu stanął przed sądem na początku lutego. Prokuratura oskarżyła go o dopuszczenie się wobec małoletniego poniżej 15. roku życia tzw. innych czynności seksualnych. Kodeks karny przewiduje za to karę od dwóch do 12 lat pozbawienia wolności.

Po ogłoszeniu wyroku prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu wyraził zadowolenie z faktu, że oskarżony został uznany za winnego, choć zastrzegł, że orzeczono karę niższą od tej, której żądała prokuratura. Obrońca księdza, mecenas Leszek Kupiec, nie wykluczył złożenia apelacji.

Głos w sprawie Józefa G. zabierała we wrześniu 2020 roku kuria sandomierska: „Przepraszając za zło pedofilii Pokrzywdzonych i wspólnotę Kościoła, jesteśmy blisko duszpasterzy i wiernych parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, gdzie miało dojść do przestępstwa w latach 2005-2006 i parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pracował ww. duchowny”.