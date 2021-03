Zgon Doby nie nastąpił z przyczyn naturalnych? Syn podróżnika zabrał głos

Aleksander Doba zmarł 22 lutego po zdobyciu Kilimandżaro w Tanzanii. Po jego śmierci oświadczenie wydał organizator wyprawy, który przekazał, że według aktu zgonu wydanego przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii, śmierć Aleksandra nastąpiła z przyczyn naturalnych”.

Aleksander Doba nie żyje. Nowe informacje

Nieco inne informacje ujawnił syn podróżnika, z którym rozmawiał dziennikarz „The New York Times”. Czesław Doba powiedział, że przyczyną zgonu jego ojca było „uduszenie spowodowane obrzękiem płuc, który powstał na dużej wysokości” . Tego typu obrzęk często prowadzi do niedotlenienia i w konsekwencji do zatrzymania akcji serca.

Podobne ustalenia przekazała ostatnio „Rzeczpospolita" , powołując się na doniesienia od tanzańskiej agencji zajmującej się polską wyprawą. Doba miał umrzeć właśnie z powodu niedotlenienia i choroby wysokościowej. Na tym jednak nie koniec nieścisłości między ustaleniami dziennikarzy, a stanowiskiem przedstawionym przez organizatorów.

Klub Podróżników Soliści odpowiadający za wyprawę na Kilimandżaro podtrzymywał, że Dobie w ataku szczytowym towarzyszyło dwóch doświadczonych pomocników, którzy mieli na swoim koncie około 400 wejść na górę. Tymczasem „Rz” przekazała, że jeden z nich zameldował się na szczycie około 100 razy, a jego towarzysz 50.

