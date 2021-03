NA ŻYWO: Szykują się duże zmiany. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Ok. godz. 15:00 ma się rozpocząć konferencja, na której minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosi decyzję rządu w sprawie dalszego działania w pandemii. Środowe dane dotyczące zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa to kolejny drastyczny wzrost wskaźników, zapowiadający dodatkowe obostrzenia, a nawet, jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, lockdown w całym kraju. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

14:45 Szykuje się ogólnopolski lockdown? Nieoficjalne doniesienia nie pozostawiają wątpliwości. W środę 17 marca poinformowano, że minionej doby odnotowano aż 25 052 przypadki zakażenia koronawirusem i 453 zgony (350 pacjentów miało choroby współistniejące, a 103 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19). Jest to jeden z najwyższych wskaźników od początku pandemii w naszym kraju. Niepokoi także liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 21 511 z 29 955 dostępnych łóżek COVID-19 (wzrost o 328 względem minionej doby). Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 2193 osoby (wzrost o 54 względem minionej doby). Łącznie dostępnych jest 2979 respiratorów. Oznacza to, że drastycznie topnieje liczba sprzętu dostępnego do opieki nad pacjentami covidowymi. Lockdown w całej Polsce? Wyjaśniamy, co to oznacza Przypomnijmy, że stan obostrzeń w Polsce funkcjonujący na czas przed konferencją ministra zdrowia to tzw. mały lockdown, czyli większe ograniczenia w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna to przyczynek do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, a nawet, jak wynika z nieoficjalnych zapowiedzi, lockdownu w całym kraju. Wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu oznacza, że we wszystkich województwach zamknięte zostaną hotele, galerie handlowe, kina, teatry i muzea, a także obiekty sportowe. Ponadto, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie hybrydowym, starsi uczniowie nadal będą korzystać ze zdalnego nauczania. Otwarte pozostaną kościoły, które będą nadal funkcjonować w reżimie sanitarnym – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Czytaj też:

Pandemia w 2020 roku miała dotyczyć innej choroby. Naukowcy tłumaczą, jak „ustąpiła” koronawirusowi