NA ŻYWO: Szykują się duże zmiany. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

15:35 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo i zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi obostrzeniami, jakie wprowadził rząd. Opis zmian znajduje się poniżej. 15:28 Uporządkujmy. Rząd wprowadza ogólnopolski lockdown od 20 marca do 9 kwietnia. Oznacza to, że swoją działalność muszą zawiesić:



hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające

kasyna

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).



W klasach I-III szkoły podstawowej będzie obowiązywać nauka zdalna. Rząd zaleca także pracę zdalną. 15:26 Konferencja ministra zdrowia dobiegła końca. 15:24 - Jeśli taka dynamika będzie dalej mieć miejsce, to za tydzień przekroczymy 30 tys. zakażeń dziennie - ostrzegł minister. Nie wskazał jednak, jakich dodatkowych obostrzeń możemy się spodziewać, gdyby taki czarny scenariusz się spełniał. 15:22 Zakaz przemieszczania się w nadchodzące święta? - Aktualne obostrzenia będą obowiązywały od 20 marca do 9 kwietnia. Czy to tyle? Jeśli sytuacja jeszcze się pogorszy, to będziemy się nad tym zastanawiać - wskazał. 15:20 Minister dodał, że lockdown będzie obowiązywał od soboty 20 marca. 15:18 Minister jest także pytany o szczepionki AstraZeneca. - Interesujemy się różnymi scenariuszami - odpowiedział na pytanie, czy Polska odkupi te szczepionki, z których zrezygnowały inne kraje. 15:16 Co z funkcjonowaniem kościołów? - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych - takie mamy obostrzenie dla kościołów w całym kraju - wskazuje minister. 15:14 - Nie wprowadzamy żadnych obostrzeń w przemieszczaniu się - dodał minister, pytany przez dziennikarkę o kwestię konstytucyjności ograniczeń, jakie wprowadza rząd. 15:12 - Martwi nas także intensywność ruchu, mobilność. Apeluję do pracodawców, by w miarę możliwości przejść na pracę zdalną - mówi Niedzielski. 15:11 Minister wymienia, że ogólnopolski lockdown oznacza m.in. zamknięcie galerii handlowych, basenów, czy też miejsc kultury. Do 9 kwietnia wprowadzona zostaje także nauka zdalna dla klas I-III podstawówki, które były jedynymi, jakie w ostatnim czasie uczyły się stacjonarnie.

Ogólnopolski lockdown do 9 kwietnia. Rząd zamyka kina, galerie, teatry 15:10 - Podjęliśmy decyzję, by te same regulacje, co w czterech województwach, wprowadzić w całej Polsce - zakomunikował minister.

Minister zdrowia ogłosił ogólnopolski lockdown do 9 kwietnia. „Nie widać, żeby pandemia hamowała” 15:09 - Sytuacja w całym kraju się pogarsza. Nasze nowe decyzje będą dotyczyły całej Polski - zapowiada. 15:08 Adam Niedzielski wskazuje także, że wciąż najtrudniej jest w woj. warmińsko-mazurskim. Na drugim miejscu jest Mazowsze, a na trzecim Pomorze. 15:07 Minister mówił, że jeszcze w styczniu udział mutacji brytyjskiej wynosił 5 proc., co pokazuje drastyczny wzrost. 15:06 - Dane z wczoraj mówią, że udział mutacji brytyjskiej osiągnął 52 proc. - dodał. 15:05 - Nie widać, żeby pandemia hamowała. Główną przyczyną jest mutacja brytyjska - powiedział Adam Niedzielski. 15:04 Jak wynika z informacji ministra, wydano decyzję, by powiększać bazę łóżek i respiratorów, które będą skierowane do oddziałów covidowych. 15:03 Minister zdrowia informuje, że drastycznie rośnie liczba: zleceń na test pod kątem koronawirusa, a także zajętych łóżek covidowych. 15:02 - Trzecia fala przyspiesza, musimy podjąć odpowiednie decyzje - zaczął minister Niedzielski. 15:01 Zaczyna się konferencja ministra zdrowia. 14:56 Z kolei z ustaleń Onetu wynika, że pod uwagę brano także zakaz przemieszczania się. Czy takie obostrzenie się pojawi? Przekonamy się już za chwilę. 14:52 Jak nieoficjalnie podawał RMF FM, lockdown w całym kraju jest niemal przesądzony. Rząd miał wskazywać, że granicą, która będzie jednoznaczna dla podjęcia takiej decyzji będzie 25 tys. zakażeń dziennych. Taki wynik podano właśnie dziś. 14:48 Już w ostatnich dniach przedstawiciele rządu zaznaczali, że całkowity lockdown nie jest wykluczony. Dane o zakażeniach pokazują bowiem bardzo niebezpieczny trend. 14:45 Szykuje się ogólnopolski lockdown? Nieoficjalne doniesienia nie pozostawiają wątpliwości.

W środę 17 marca poinformowano, że minionej doby odnotowano aż 25 052 przypadki zakażenia koronawirusem i 453 zgony (350 pacjentów miało choroby współistniejące, a 103 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19). Jest to jeden z najwyższych wskaźników od początku pandemii w naszym kraju.

Niepokoi także liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 21 511 z 29 955 dostępnych łóżek COVID-19 (wzrost o 328 względem minionej doby). Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 2193 osoby (wzrost o 54 względem minionej doby). Łącznie dostępnych jest 2979 respiratorów. Oznacza to, że drastycznie topnieje liczba sprzętu dostępnego do opieki nad pacjentami covidowymi.

Lockdown w całej Polsce. Wyjaśniamy, co to oznacza

Przypomnijmy, że stan obostrzeń w Polsce funkcjonujący na czas przed konferencją ministra zdrowia to tzw. mały lockdown, czyli większe ograniczenia w czterech województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. Pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna to przyczynek do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń.

Wprowadzenie ogólnopolskiego lockdownu, które zapowiedział podczas konferencji minister oznacza, że we wszystkich województwach zamknięte zostaną hotele, galerie handlowe, kina, teatry i muzea, a także obiekty sportowe. Ponadto, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych będą się uczyć w trybie zdalnym, starsi uczniowie także nadal będą korzystać ze zdalnego nauczania. Otwarte pozostaną kościoły, które będą nadal funkcjonować w reżimie sanitarnym – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Czytaj też:

Pandemia w 2020 roku miała dotyczyć innej choroby. Naukowcy tłumaczą, jak „ustąpiła” koronawirusowi