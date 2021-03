Lockdown od 20 marca do 9 kwietnia. Oto wszystkie zmiany, jakie wprowadził rząd

Zgodnie z najnowszą decyzją, w całej Polsce będą obowiązywały surowsze restrykcje niż do tej pory. Ma to związek z pogarszającą się sytuacją pandemiczną. Przypomnijmy, że minionej doby wykryto 25 052 przypadki zakażenia koronawirusem i 453 zgony (350 pacjentów miało choroby współistniejące, a 103 osoby zmarły wyłącznie z powodu COVID-19). Jest to jeden z najwyższych wskaźników od początku pandemii w naszym kraju.

Wprowadzenie lockdownu w całym kraju oznacza, że obowiązywać będą wszystkie zasady, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory (np. zamknięte restauracje, czy ograniczenia w liczbie pasażerów komunikacji publicznej), a do puli „podstawowych” obostrzeń„ dodana będzie cała seria zmian.

Nowe obostrzenia

Od 20 marca do 9 kwietnia swoją działalność muszą zawiesić:

hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie

teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online)

kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury)

baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej)

sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające

kasyna

stoki narciarskie

kluby fitness i siłownie

obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Wraca nauka zdalna

Dodatkowo w klasach I-III szkoły podstawowej będzie obowiązywać nauka zdalna. Taki tryb obowiązuje już w klasach, w których uczą się starsze roczniki. Rząd zaleca również jeszcze częstszą pracę zdalną – gdziekolwiek, gdzie jest to możliwe. Kościoły będą otwarte, jednak obowiązywać w nich będzie limit wiernych – jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Rząd nie wprowadził zakazu przemieszczania się, ale minister zaznaczył, że jeśli sytuacja pandemiczna jeszcze się pogorszy, i taki scenariusz zostanie wzięty pod uwagę.

